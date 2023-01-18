https://ria.ru/20230118/genotsid-1845708490.html
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР - РИА Новости, 18.01.2023
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР
Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:29
2023-01-18T13:29
2023-01-18T13:29
владимир путин
россия
ленинград
нюрнберг
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду. "Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", - сказал он. Путин отметил, что этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. "Но это именно "в общем и целом". Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде", - считает российский лидер. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они "прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну". "И за то, что вы делаете сегодня", - добавил он.
https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html
https://ria.ru/20220413/genotsid-1783357095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, ленинград, нюрнберг, общество
Владимир Путин, Россия, Ленинград, Нюрнберг, Общество
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР
Путин: вопрос признания геноцида в отношении граждан СССР чрезвычайно важен
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду.
"Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", - сказал он. Путин отметил, что этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге
, и в общем и целом оценки были даны.
"Но это именно "в общем и целом". Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде", - считает российский лидер.
Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они "прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну".
"И за то, что вы делаете сегодня", - добавил он.