https://ria.ru/20230118/genotsid-1845708490.html

Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР

Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР - РИА Новости, 18.01.2023

Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР

Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:29

2023-01-18T13:29

2023-01-18T13:29

владимир путин

россия

ленинград

нюрнберг

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845203527_0:0:3107:1749_1920x0_80_0_0_fd7435524dae0b576ca34ae84026d3ed.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду. "Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", - сказал он. Путин отметил, что этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. "Но это именно "в общем и целом". Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде", - считает российский лидер. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они "прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну". "И за то, что вы делаете сегодня", - добавил он.

https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783357095.html

россия

ленинград

нюрнберг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, ленинград, нюрнберг, общество