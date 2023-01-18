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Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР - РИА Новости, 18.01.2023
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР
Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:29
2023-01-18T13:29
владимир путин
россия
ленинград
нюрнберг
общество
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду. "Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", - сказал он. Путин отметил, что этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. "Но это именно "в общем и целом". Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде", - считает российский лидер. Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они "прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну". "И за то, что вы делаете сегодня", - добавил он.
https://ria.ru/20221219/genotsid-1839852852.html
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владимир путин, россия, ленинград, нюрнберг, общество
Владимир Путин, Россия, Ленинград, Нюрнберг, Общество
13:29 18.01.2023
 
Путин заявил о важности признания геноцида в отношении граждан СССР

Путин: вопрос признания геноцида в отношении граждан СССР чрезвычайно важен

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза очень важен, так как в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить и рассмотреть все доказательства, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда в среду.
"Вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского Союза чрезвычайно важен", - сказал он. Путин отметил, что этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны.
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"Но это именно "в общем и целом". Потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде", - считает российский лидер.
Он поблагодарил ветеранов-блокадников за то, что они "прошли такие тяжелые испытания в свое время, не сдавались, друг друга поддерживали, поддерживали и город, и страну".
"И за то, что вы делаете сегодня", - добавил он.
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