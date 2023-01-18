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Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме - РИА Новости, 18.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230118/galtsev-1845619394.html
Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме - РИА Новости, 18.01.2023
Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме
Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал, как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T06:21
2023-01-18T06:21
шоубиз
юрий гальцев
львов
украина
в мире
кино
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал, как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные жители.Артист в эфире передачи "Эмпатия Манучи" отметил, что в 2008 году оказался на съемках картины "Гитлер капут!" в Львове. С актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши."Он (Стоянов – Прим. ред.) говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой (немецкой) форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города", - рассказал Гальцев.В ресторан они приехали прямо в форме, а "для шутки" еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада "своим".Гальцев также рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух."Юмор уместен. Потому что он бывает разный. Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им", – поделился артист."Гитлер капут!" - российский комедийно-пародийный художественный фильм 2008 года режиссера Марюса Вайсберга. Лента имеет мало общего с военной тематикой и не претендует на историческую точность. Основой фильма выступает эксплуатация темы традиционных народных притч и анекдотов о легендарном советском разведчике Штирлице, при этом некоторые сцены схожи с современными отношениями так называемых "белых воротничков" в офисной среде, а также с отношениями в обществе "гламура". Фильм гротескно высмеивает эти отношения.
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юрий гальцев, львов, украина, в мире, кино
Шоубиз, Юрий Гальцев, Львов, Украина, В мире, кино
06:21 18.01.2023
 
Гальцев рассказал, как прогулялся по Львову в нацистской форме

Юморист Гальцев рассказал, что жителям Львова понравилась его нацистская форма

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в медиабанкЮрий Гальцев
Юрий Гальцев - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Юрий Гальцев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал, как во время съемок на Украине ему пришлось переодеться в нацистскую форму, и как позитивно на это реагировали местные жители.
Артист в эфире передачи "Эмпатия Манучи" отметил, что в 2008 году оказался на съемках картины "Гитлер капут!" в Львове. С актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.
"Он (Стоянов – Прим. ред.) говорит: "Я суши хочу. Может, не будем раздеваться? Давай в этой (немецкой) форме на машине заедем во Львов: я знаю, где суши в центре города", - рассказал Гальцев.
В ресторан они приехали прямо в форме, а "для шутки" еще и изобразили немецкую речь. В заведении после этого воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада "своим".
Гальцев также рассказал об уместности юмора на фронте. По мнению актера, шутки помогали солдатам СВО поддерживать боевой дух.
"Юмор уместен. Потому что он бывает разный. Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им", – поделился артист.
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"Гитлер капут!" - российский комедийно-пародийный художественный фильм 2008 года режиссера Марюса Вайсберга. Лента имеет мало общего с военной тематикой и не претендует на историческую точность. Основой фильма выступает эксплуатация темы традиционных народных притч и анекдотов о легендарном советском разведчике Штирлице, при этом некоторые сцены схожи с современными отношениями так называемых "белых воротничков" в офисной среде, а также с отношениями в обществе "гламура". Фильм гротескно высмеивает эти отношения.
 
ШоубизЮрий ГальцевЛьвовУкраинаВ мирекино
 
 
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