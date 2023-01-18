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СМИ: биржа FTX заявила, что хакеры похитили 415 миллионов долларов - РИА Новости, 18.01.2023
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СМИ: биржа FTX заявила, что хакеры похитили 415 миллионов долларов
СМИ: биржа FTX заявила, что хакеры похитили 415 миллионов долларов - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: биржа FTX заявила, что хакеры похитили 415 миллионов долларов
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX оценила размер возможного возмещения в 5,5 миллиарда долларов, выступив с утверждением, что около 10% от этой суммы... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T03:44
2023-01-18T05:14
в мире
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багамы
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX оценила размер возможного возмещения в 5,5 миллиарда долларов, выступив с утверждением, что около 10% от этой суммы похитили хакеры, сообщает CNBC.Телеканал со ссылкой на релиз адвокатов и советников криптобиржи передает, что там установили объем ликвидных средств для восстановления в размере около 5,5 миллиардов долларов. Похищены же были средства на три четверти из международной компании, остальное — из американского подразделения.Адвокаты компании заявили, что оценивают активы, которые могут быть возвращены должникам, включив туда и имущество основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах.В октябре 2022 года начнется суд по делу против Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов. Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств. По мнению следствия, он совершил "одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений". Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он прибегал к политическим пожертвованиям и Республиканской, и Демократической партиям США, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения. Ранее FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября 2022 года передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.В некоторых отчетах утверждается, что финансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному Бэнкманом-Фридом.В конце декабря Блумберг сообщало, что Бэнкман-Фрид не менее четырех раз встречался с высокопоставленными чиновниками из Белого дома в 2022 году до банкротства биржи. По информации источников в Белом доме, на встречах обсуждались общие вопросы криптоиндустрии и обмена валют, а также борьба с пандемией. Отмечалось, что Бэнкман-Фрид пожертвовал Демократической партии США миллионы долларов во время избирательной кампании 2022 года, что сделало его вторым по величине донором партии среди физических лиц.
https://ria.ru/20221122/ftx-1833370866.html
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в мире, сша, багамы
В мире, США, Багамы
03:44 18.01.2023 (обновлено: 05:14 18.01.2023)
 
СМИ: биржа FTX заявила, что хакеры похитили 415 миллионов долларов

CNBC: криптовалютная биржа-банкрот FTX сообщила, что хакеры украли 415 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX оценила размер возможного возмещения в 5,5 миллиарда долларов, выступив с утверждением, что около 10% от этой суммы похитили хакеры, сообщает CNBC.

"FTX сообщила о том, что криптовалюты на 415 миллионов долларов было похищено хакерами", - говорится в сообщении.

Телеканал со ссылкой на релиз адвокатов и советников криптобиржи передает, что там установили объем ликвидных средств для восстановления в размере около 5,5 миллиардов долларов. Похищены же были средства на три четверти из международной компании, остальное — из американского подразделения.
Адвокаты компании заявили, что оценивают активы, которые могут быть возвращены должникам, включив туда и имущество основателя и бывшего генерального директора Сэма Бэнкмана-Фрида на Багамах.
В октябре 2022 года начнется суд по делу против Бэнкмана-Фрида, который отвергает обвинения и отпущен под залог в 250 миллионов долларов. Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств. По мнению следствия, он совершил "одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений". Ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он прибегал к политическим пожертвованиям и Республиканской, и Демократической партиям США, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.
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Ранее FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября 2022 года передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.
В некоторых отчетах утверждается, что финансовые проблемы FTX связаны с тем, что биржа предоставила средства клиентов криптовалютному хедж-фонду Alameda Research, созданному Бэнкманом-Фридом.
В конце декабря Блумберг сообщало, что Бэнкман-Фрид не менее четырех раз встречался с высокопоставленными чиновниками из Белого дома в 2022 году до банкротства биржи. По информации источников в Белом доме, на встречах обсуждались общие вопросы криптоиндустрии и обмена валют, а также борьба с пандемией. Отмечалось, что Бэнкман-Фрид пожертвовал Демократической партии США миллионы долларов во время избирательной кампании 2022 года, что сделало его вторым по величине донором партии среди физических лиц.
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