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Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира - РИА Новости, 18.01.2023
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Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира
Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира - РИА Новости, 18.01.2023
Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира
Стали известны имена победителей престижного конкурса подводной фотографии Ocean Art Underwater Photo 2022. Чтобы выбрать лучших, жюри рассмотрело тысячи работ... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:15
2023-01-18T19:09
фото
природа
фотография
фото - туризм
тасмания
сардиния
французская полинезия
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Стали известны имена победителей престижного конкурса подводной фотографии Ocean Art Underwater Photo 2022. Чтобы выбрать лучших, жюри рассмотрело тысячи работ из 96 стран. В этом году появилась новая номинация — для снимков, сделанных на мобильный телефон. Организаторы надеются, что она вдохновит новых авторов на изучение скрытой жизни океанов. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, природа, фотография, фото - туризм, тасмания, сардиния, французская полинезия, французская полиция
Фото, природа, Фотография, Фото - Туризм, Тасмания, Сардиния, Французская Полинезия, Французская полиция
17:15 18.01.2023 (обновлено: 19:09 18.01.2023)
 

Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира

Читать ria.ru в
Стали известны имена победителей престижного конкурса подводной фотографии Ocean Art Underwater Photo 2022. Чтобы выбрать лучших, жюри рассмотрело тысячи работ из 96 стран. В этом году появилась новая номинация — для снимков, сделанных на мобильный телефон. Организаторы надеются, что она вдохновит новых авторов на изучение скрытой жизни океанов. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Kat Zhou/Ocean Art

Лучшей фотографией конкурса эксперты назвали "Мать осьминога" Кат Чжоу (Kat Zhou). Самка карибского рифового осьминога — одна из самых заботливых и жертвенных в подводном мире. Она тщательно оберегает будущих детенышей, ничего не ест, пока они не вылупятся из яиц, и умрет, когда малыши появятся на свет.

Работа фотографа Kat Zhou Octopus Mother, победившая в номинации Макро фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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Лучшей фотографией конкурса эксперты назвали "Мать осьминога" Кат Чжоу (Kat Zhou). Самка карибского рифового осьминога — одна из самых заботливых и жертвенных в подводном мире. Она тщательно оберегает будущих детенышей, ничего не ест, пока они не вылупятся из яиц, и умрет, когда малыши появятся на свет.

© Фото : Kat Zhou/Ocean Art
© Фото : Kuo-Wei Kao/Ocean Art

"Зеркальное отражение" принесло Куо-Вэй Као (Kuo-Wei Kao) первое место в категории "Портрет". Для фотографа пандемия стала испытанием, потому что не он мог заниматься дайвингом за границей. Тогда он взял фотоаппарат и пошел к ближайшему ручью. После нескольких попыток месяцев съемок ему удалось поймать идеальный кадр.

Работа фотографа Kuo-Wei Kao Mirror Reflection, победившая в номинации Портрет фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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"Зеркальное отражение" принесло Куо-Вэй Као (Kuo-Wei Kao) первое место в категории "Портрет". Для фотографа пандемия стала испытанием, потому что не он мог заниматься дайвингом за границей. Тогда он взял фотоаппарат и пошел к ближайшему ручью. После нескольких попыток месяцев съемок ему удалось поймать идеальный кадр.

© Фото : Kuo-Wei Kao/Ocean Art
© Фото : Aleksei Permiakov/Ocean Art

В номинации "Голожаберные" победил очаровашка "Ребристый", попавший в объектив Алексея Пермякова (Aleksei Permiakov). С началом пандемии фотограф застрял на Бали, это дало ему возможность исследовать Туламбен и попрактиковаться в макросъемке. Во время одного из погружений он и запечатлел этого "инопланетянина" — моллюска Tambja morosa.

Работа фотографа Aleksei Permiakov Ribbed, победившая в номинации Nudibranch фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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В номинации "Голожаберные" победил очаровашка "Ребристый", попавший в объектив Алексея Пермякова (Aleksei Permiakov). С началом пандемии фотограф застрял на Бали, это дало ему возможность исследовать Туламбен и попрактиковаться в макросъемке. Во время одного из погружений он и запечатлел этого "инопланетянина" — моллюска Tambja morosa.

© Фото : Aleksei Permiakov/Ocean Art
© Фото : Alessandro Buzzichelli/Ocean Art

В новой категории "Мобильная съемка" лучшей признали работу Алессандро Буззичелли (Alessandro Buzzichelli) "Кассиопея в голубом". Как-то раз в прозрачной воде на Сардинии появились сотни медуз Cassiopea jellyfish — момент, который невозможно было не сфотографировать.

Работа фотографа Alessandro Buzzichelli Cassiopea in the Blue, победившая в номинации Мобильный телефон фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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В новой категории "Мобильная съемка" лучшей признали работу Алессандро Буззичелли (Alessandro Buzzichelli) "Кассиопея в голубом". Как-то раз в прозрачной воде на Сардинии появились сотни медуз Cassiopea jellyfish — момент, который невозможно было не сфотографировать.

© Фото : Alessandro Buzzichelli/Ocean Art
© Фото : Nicolas Remy /Ocean Art

Редкая пятнистая ручная рыба принесла Николя Реми (Nicolas Remy) победу в номинации "Холодная вода". Находящийся под угрозой исчезновения вид встречается только в некоторых частях Тасмании. Своим названием рыба обязана грудным плавникам, которые напоминают руки и позволяют ей ходить по морскому дну.

Работа фотографа Nicolas Remy The Rare Spotted Hand-Fish from Tasmania, победившая в номинации Cold Water фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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Редкая пятнистая ручная рыба принесла Николя Реми (Nicolas Remy) победу в номинации "Холодная вода". Находящийся под угрозой исчезновения вид встречается только в некоторых частях Тасмании. Своим названием рыба обязана грудным плавникам, которые напоминают руки и позволяют ей ходить по морскому дну.

© Фото : Nicolas Remy /Ocean Art
© Фото : Sarah Teveldal/Ocean Art

В номинации "Подводное искусство" победу праздновала Сара Тевелдал (Sarah Teveldal). Получить этот красочный и веселый образ фотографу помогла спортсменка-синхронистка Кристина Макушенко. Для обеих работа с воздушными шарами стала вызовом. Но когда все получилось, они были в восторге от того, что смогли воплотить свою идею в воде — их любимой среде, которая всегда добавляет в работу нотку волшебства.

Работа фотографа Sarah Teveldal A Happy Bunch, победившая в номинации фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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В номинации "Подводное искусство" победу праздновала Сара Тевелдал (Sarah Teveldal). Получить этот красочный и веселый образ фотографу помогла спортсменка-синхронистка Кристина Макушенко. Для обеих работа с воздушными шарами стала вызовом. Но когда все получилось, они были в восторге от того, что смогли воплотить свою идею в воде — их любимой среде, которая всегда добавляет в работу нотку волшебства.

© Фото : Sarah Teveldal/Ocean Art
© Фото : Dennis Corpuz/Ocean Art

"Атака осьминога". В номинации "Черная вода" победил Деннис Корпус (Dennis Corpuz), запечатлевший, как голодный осьминог устраивает засаду на личинку креветки-богомола.

Работа фотографа Dennis Corpuz Octopus Attack, победившая в номинации Blackwater фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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"Атака осьминога". В номинации "Черная вода" победил Деннис Корпус (Dennis Corpuz), запечатлевший, как голодный осьминог устраивает засаду на личинку креветки-богомола.

© Фото : Dennis Corpuz/Ocean Art
© Фото : Enrico Somogyi/Ocean Art

"Мир". Энрико Шомоджи (Enrico Somogyi) удалось сделать лучший, по мнению жюри, широкоугольный кадр компактной камерой.

Работа фотографа Enrico Somogyi Peace, победившая в номинации Compact Wide Angle фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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"Мир". Энрико Шомоджи (Enrico Somogyi) удалось сделать лучший, по мнению жюри, широкоугольный кадр компактной камерой.

© Фото : Enrico Somogyi/Ocean Art
© Фото : PT Hirschfield/Ocean Art

"Самец сорного морского дракона несет на хвосте розовые яйца". Эти медлительные животные, как правило, рады покрасоваться и не боятся позировать с близкого расстояния, что и обеспечило автору фото Ричарду Уайли (Richard Wylie) первое место в номинации "Поведение, компактная камера".

Работа фотографа PT Hirschfield A Male Weedy Seadragon Carries Pink Eggs On Its Tail, победившая в номинации Compact Behavior фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
9 из 14

"Самец сорного морского дракона несет на хвосте розовые яйца". Эти медлительные животные, как правило, рады покрасоваться и не боятся позировать с близкого расстояния, что и обеспечило автору фото Ричарду Уайли (Richard Wylie) первое место в номинации "Поведение, компактная камера".

© Фото : PT Hirschfield/Ocean Art
© Фото : Eunhee Cho/Ocean Art

"Внеземной" кадр Юнхи Чо (Eunhee Cho) завораживает. Первое место в категории "Макросъемка компактной камерой".

Работа фотографа Eunhee Cho E.T. The Extra-Terrestrial, победившая в номинации Compact Macro фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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"Внеземной" кадр Юнхи Чо (Eunhee Cho) завораживает. Первое место в категории "Макросъемка компактной камерой".

© Фото : Eunhee Cho/Ocean Art
© Фото : Renee Capozzola/Ocean Art

"Акулье трио" Рене Капоццолы (Renee Capozzola) обошло конкурентов в номинации "Широкоугольный объектив". На фото, сделанном в Французской Полинезии, акулы и рыбы-бабочки собираются вокруг кораллового рифа.

Работа фотографа Renee Capozzola Shark Trio, победившая в номинации фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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"Акулье трио" Рене Капоццолы (Renee Capozzola) обошло конкурентов в номинации "Широкоугольный объектив". На фото, сделанном в Французской Полинезии, акулы и рыбы-бабочки собираются вокруг кораллового рифа.

© Фото : Renee Capozzola/Ocean Art
© Фото : Lawrence Alex Wu/Ocean Art

Первое место в номинации "Подводный мир" досталось Лоуренсу Алексу Ву (Lawrence Alex Wu) и его "Печальному улову".

Работа фотографа Lawrence Alex Wu A Sad Catch, победившая в номинации Underwater Conservation фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
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Первое место в номинации "Подводный мир" досталось Лоуренсу Алексу Ву (Lawrence Alex Wu) и его "Печальному улову".

© Фото : Lawrence Alex Wu/Ocean Art
© Фото : Martin Broen/Ocean Art

"Длинные тени" Мартина Броена (Martin Broen) победили в "Черно-белой" номинации конкурса.

Работа фотографа Martin Broen Long Shadows, победившая в номинации Черно-белое фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
13 из 14

"Длинные тени" Мартина Броена (Martin Broen) победили в "Черно-белой" номинации конкурса.

© Фото : Martin Broen/Ocean Art
© Фото : Galice Hoarau/Ocean Art

"Гнездо". С этим кадром Галис Хоарау (Galice Hoarau) поднялся на первое место в категории "Поведение морских обитателей".

Работа фотографа Galice Hoarau Nest, победившая в номинации Marine Life Behavior фотоконкурса 2022 Ocean Art Underwater Photo
14 из 14

"Гнездо". С этим кадром Галис Хоарау (Galice Hoarau) поднялся на первое место в категории "Поведение морских обитателей".

© Фото : Galice Hoarau/Ocean Art
 
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