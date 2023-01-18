Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира

В номинации "Подводное искусство" победу праздновала Сара Тевелдал (Sarah Teveldal). Получить этот красочный и веселый образ фотографу помогла спортсменка-синхронистка Кристина Макушенко. Для обеих работа с воздушными шарами стала вызовом. Но когда все получилось, они были в восторге от того, что смогли воплотить свою идею в воде — их любимой среде, которая всегда добавляет в работу нотку волшебства.