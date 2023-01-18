Мать осьминога, морской дракон и ручная рыба: лучшие фото подводного мира
Лучшей фотографией конкурса эксперты назвали "Мать осьминога" Кат Чжоу (Kat Zhou). Самка карибского рифового осьминога — одна из самых заботливых и жертвенных в подводном мире. Она тщательно оберегает будущих детенышей, ничего не ест, пока они не вылупятся из яиц, и умрет, когда малыши появятся на свет.
Лучшей фотографией конкурса эксперты назвали "Мать осьминога" Кат Чжоу (Kat Zhou). Самка карибского рифового осьминога — одна из самых заботливых и жертвенных в подводном мире. Она тщательно оберегает будущих детенышей, ничего не ест, пока они не вылупятся из яиц, и умрет, когда малыши появятся на свет.
"Зеркальное отражение" принесло Куо-Вэй Као (Kuo-Wei Kao) первое место в категории "Портрет". Для фотографа пандемия стала испытанием, потому что не он мог заниматься дайвингом за границей. Тогда он взял фотоаппарат и пошел к ближайшему ручью. После нескольких попыток месяцев съемок ему удалось поймать идеальный кадр.
"Зеркальное отражение" принесло Куо-Вэй Као (Kuo-Wei Kao) первое место в категории "Портрет". Для фотографа пандемия стала испытанием, потому что не он мог заниматься дайвингом за границей. Тогда он взял фотоаппарат и пошел к ближайшему ручью. После нескольких попыток месяцев съемок ему удалось поймать идеальный кадр.
В номинации "Голожаберные" победил очаровашка "Ребристый", попавший в объектив Алексея Пермякова (Aleksei Permiakov). С началом пандемии фотограф застрял на Бали, это дало ему возможность исследовать Туламбен и попрактиковаться в макросъемке. Во время одного из погружений он и запечатлел этого "инопланетянина" — моллюска Tambja morosa.
В номинации "Голожаберные" победил очаровашка "Ребристый", попавший в объектив Алексея Пермякова (Aleksei Permiakov). С началом пандемии фотограф застрял на Бали, это дало ему возможность исследовать Туламбен и попрактиковаться в макросъемке. Во время одного из погружений он и запечатлел этого "инопланетянина" — моллюска Tambja morosa.
В новой категории "Мобильная съемка" лучшей признали работу Алессандро Буззичелли (Alessandro Buzzichelli) "Кассиопея в голубом". Как-то раз в прозрачной воде на Сардинии появились сотни медуз Cassiopea jellyfish — момент, который невозможно было не сфотографировать.
В новой категории "Мобильная съемка" лучшей признали работу Алессандро Буззичелли (Alessandro Buzzichelli) "Кассиопея в голубом". Как-то раз в прозрачной воде на Сардинии появились сотни медуз Cassiopea jellyfish — момент, который невозможно было не сфотографировать.
Редкая пятнистая ручная рыба принесла Николя Реми (Nicolas Remy) победу в номинации "Холодная вода". Находящийся под угрозой исчезновения вид встречается только в некоторых частях Тасмании. Своим названием рыба обязана грудным плавникам, которые напоминают руки и позволяют ей ходить по морскому дну.
Редкая пятнистая ручная рыба принесла Николя Реми (Nicolas Remy) победу в номинации "Холодная вода". Находящийся под угрозой исчезновения вид встречается только в некоторых частях Тасмании. Своим названием рыба обязана грудным плавникам, которые напоминают руки и позволяют ей ходить по морскому дну.
В номинации "Подводное искусство" победу праздновала Сара Тевелдал (Sarah Teveldal). Получить этот красочный и веселый образ фотографу помогла спортсменка-синхронистка Кристина Макушенко. Для обеих работа с воздушными шарами стала вызовом. Но когда все получилось, они были в восторге от того, что смогли воплотить свою идею в воде — их любимой среде, которая всегда добавляет в работу нотку волшебства.
В номинации "Подводное искусство" победу праздновала Сара Тевелдал (Sarah Teveldal). Получить этот красочный и веселый образ фотографу помогла спортсменка-синхронистка Кристина Макушенко. Для обеих работа с воздушными шарами стала вызовом. Но когда все получилось, они были в восторге от того, что смогли воплотить свою идею в воде — их любимой среде, которая всегда добавляет в работу нотку волшебства.
"Атака осьминога". В номинации "Черная вода" победил Деннис Корпус (Dennis Corpuz), запечатлевший, как голодный осьминог устраивает засаду на личинку креветки-богомола.
"Атака осьминога". В номинации "Черная вода" победил Деннис Корпус (Dennis Corpuz), запечатлевший, как голодный осьминог устраивает засаду на личинку креветки-богомола.
"Мир". Энрико Шомоджи (Enrico Somogyi) удалось сделать лучший, по мнению жюри, широкоугольный кадр компактной камерой.
"Мир". Энрико Шомоджи (Enrico Somogyi) удалось сделать лучший, по мнению жюри, широкоугольный кадр компактной камерой.
"Самец сорного морского дракона несет на хвосте розовые яйца". Эти медлительные животные, как правило, рады покрасоваться и не боятся позировать с близкого расстояния, что и обеспечило автору фото Ричарду Уайли (Richard Wylie) первое место в номинации "Поведение, компактная камера".
"Самец сорного морского дракона несет на хвосте розовые яйца". Эти медлительные животные, как правило, рады покрасоваться и не боятся позировать с близкого расстояния, что и обеспечило автору фото Ричарду Уайли (Richard Wylie) первое место в номинации "Поведение, компактная камера".
"Внеземной" кадр Юнхи Чо (Eunhee Cho) завораживает. Первое место в категории "Макросъемка компактной камерой".
"Внеземной" кадр Юнхи Чо (Eunhee Cho) завораживает. Первое место в категории "Макросъемка компактной камерой".
"Акулье трио" Рене Капоццолы (Renee Capozzola) обошло конкурентов в номинации "Широкоугольный объектив". На фото, сделанном в Французской Полинезии, акулы и рыбы-бабочки собираются вокруг кораллового рифа.
"Акулье трио" Рене Капоццолы (Renee Capozzola) обошло конкурентов в номинации "Широкоугольный объектив". На фото, сделанном в Французской Полинезии, акулы и рыбы-бабочки собираются вокруг кораллового рифа.
Первое место в номинации "Подводный мир" досталось Лоуренсу Алексу Ву (Lawrence Alex Wu) и его "Печальному улову".
Первое место в номинации "Подводный мир" досталось Лоуренсу Алексу Ву (Lawrence Alex Wu) и его "Печальному улову".
"Длинные тени" Мартина Броена (Martin Broen) победили в "Черно-белой" номинации конкурса.
"Длинные тени" Мартина Броена (Martin Broen) победили в "Черно-белой" номинации конкурса.
"Гнездо". С этим кадром Галис Хоарау (Galice Hoarau) поднялся на первое место в категории "Поведение морских обитателей".
"Гнездо". С этим кадром Галис Хоарау (Galice Hoarau) поднялся на первое место в категории "Поведение морских обитателей".