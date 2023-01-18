https://ria.ru/20230118/filippiny-1845788705.html

Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны

Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 18.01.2023

Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в Давосе призвал отказаться от менталитета холодной войны ради региональной стабильности и процветания, РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:18

2023-01-18T17:18

2023-01-18T17:18

фердинанд маркос

филиппины

давос

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в Давосе призвал отказаться от менталитета холодной войны ради региональной стабильности и процветания, Маркос-младший выступил в среду в Давосе на обеде в рамках Всемирного экономического форума. "Я думаю, мы решительно настроены на то, чтобы, как группа стран АСЕАН, оставаться в стороне, просто поскольку мы придерживаемся идеи о том, что будущее Азиатско-тихоокеанского региона, например, не может определяться кем-то, кроме самих азиатско-тихоокеанских стран", - сказал Маркос в эфире канала RTVM президентской администрации Филиппин. По его словам, такая позиция избавляет от того, что нужно делать выбор как в прошлом между сферой влияния США и бывшего Советского Союза. Как сообщалось ранее, в ходе своей избирательной кампании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, также заявлял, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться" в события на Украине.

https://ria.ru/20221201/nato-1835492901.html

https://ria.ru/20221104/ssha-1829186015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

фердинанд маркос, филиппины, давос, сша, в мире