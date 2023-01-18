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Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 18.01.2023
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Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны
Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны - РИА Новости, 18.01.2023
Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны
Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в Давосе призвал отказаться от менталитета холодной войны ради региональной стабильности и процветания, РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:18
2023-01-18T17:18
фердинанд маркос
филиппины
давос
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в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в Давосе призвал отказаться от менталитета холодной войны ради региональной стабильности и процветания, Маркос-младший выступил в среду в Давосе на обеде в рамках Всемирного экономического форума. "Я думаю, мы решительно настроены на то, чтобы, как группа стран АСЕАН, оставаться в стороне, просто поскольку мы придерживаемся идеи о том, что будущее Азиатско-тихоокеанского региона, например, не может определяться кем-то, кроме самих азиатско-тихоокеанских стран", - сказал Маркос в эфире канала RTVM президентской администрации Филиппин. По его словам, такая позиция избавляет от того, что нужно делать выбор как в прошлом между сферой влияния США и бывшего Советского Союза. Как сообщалось ранее, в ходе своей избирательной кампании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, также заявлял, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться" в события на Украине.
https://ria.ru/20221201/nato-1835492901.html
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фердинанд маркос, филиппины, давос, сша, в мире
Фердинанд Маркос, Филиппины, Давос, США, В мире
17:18 18.01.2023
 
Президент Филиппин призвал отказаться от менталитета холодной войны

Глава Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал отказаться от менталитета холодной войны

© AP Photo / Aaron FavilaФердинанд Маркос
Фердинанд Маркос - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Фердинанд Маркос. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в Давосе призвал отказаться от менталитета холодной войны ради региональной стабильности и процветания,
Маркос-младший выступил в среду в Давосе на обеде в рамках Всемирного экономического форума.
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"Я думаю, мы решительно настроены на то, чтобы, как группа стран АСЕАН, оставаться в стороне, просто поскольку мы придерживаемся идеи о том, что будущее Азиатско-тихоокеанского региона, например, не может определяться кем-то, кроме самих азиатско-тихоокеанских стран", - сказал Маркос в эфире канала RTVM президентской администрации Филиппин.
По его словам, такая позиция избавляет от того, что нужно делать выбор как в прошлом между сферой влияния США и бывшего Советского Союза.
"Мы выбираем наших друзей, наших соседей, это и будет нашим выбором", - подчеркнул Маркос.
Как сообщалось ранее, в ходе своей избирательной кампании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, также заявлял, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться" в события на Украине.
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Фердинанд МаркосФилиппиныДавосСШАВ мире
 
 
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