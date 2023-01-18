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Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии - РИА Новости, 18.01.2023
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Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии - РИА Новости, 18.01.2023
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:11
2023-01-18T15:11
политика
владимир путин
россия
монголия
искандер азизов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Монголии", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Искандера Азизова.
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политика, владимир путин, россия, монголия, искандер азизов
Политика, Владимир Путин, Россия, Монголия, Искандер Азизов
15:11 18.01.2023
 
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии

Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии вместо Искандера Азизова

© Фото : Российский культурный центр в ПекинеАлексей Евсиков
Алексей Евсиков - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Российский культурный центр в Пекине
Алексей Евсиков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Монголии", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Искандера Азизова.
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияМонголияИскандер Азизов
 
 
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