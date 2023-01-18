https://ria.ru/20230118/evsikov-1845743110.html
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии - РИА Новости, 18.01.2023
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии
Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:11
2023-01-18T15:11
2023-01-18T15:11
политика
владимир путин
россия
монголия
искандер азизов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845738013_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_1dcf3c77ca7b5af6394b9f7c76592f78.png
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Монголии", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Искандера Азизова.
https://ria.ru/20221221/mongoliya-1840147554.html
россия
монголия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845738013_192:0:2656:1848_1920x0_80_0_0_7900353effdcd3befbf7476c80baab71.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, монголия, искандер азизов
Политика, Владимир Путин, Россия, Монголия, Искандер Азизов
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии
Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии вместо Искандера Азизова