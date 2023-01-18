https://ria.ru/20230118/evsikov-1845743110.html

Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии

Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии - РИА Новости, 18.01.2023

Путин назначил Алексея Евсикова новым послом России в Монголии

Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:11

2023-01-18T15:11

2023-01-18T15:11

политика

владимир путин

россия

монголия

искандер азизов

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового посла России в Монголии, им стал Алексей Евсиков, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Евсикова Алексея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Монголии", - говорится в документе. Другим указом Путин освободил от этих обязанностей Искандера Азизова.

https://ria.ru/20221221/mongoliya-1840147554.html

россия

монголия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, россия, монголия, искандер азизов