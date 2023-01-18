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Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала - РИА Новости, 18.01.2023
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Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала
Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала - РИА Новости, 18.01.2023
Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала
Европарламент выбрал в среду нового заместителя председателя вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли из Греции, свидетельствуют данные голосования. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T14:35
2023-01-18T14:43
в мире
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Европарламент выбрал в среду нового заместителя председателя вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли из Греции, свидетельствуют данные голосования. Новым замглавы Европарламента стал люксембургский политик, представитель Прогрессивного альянса социалистов и демократов в ЕП Марк Ангель. За него проголосовали 307 депутатов, то есть абсолютное большинство присутствовавших в зале заседаний. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. Руководство Еврокомиссии и Европарламента уже заявила об инициативах, направленных на борьбу с коррупцией и иностранным вмешательством в ЕС.
https://ria.ru/20230118/korruptsiya-1845724222.html
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в мире, европарламент
В мире, Европарламент
14:35 18.01.2023 (обновлено: 14:43 18.01.2023)
 
Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала

Европарламент выбрал Марка Ангеля новым зампредом вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли

© AP Photo / Jean-Francois BadiasМарк Ангель после избрания его вице-президентом Европейского парламента
Марк Ангель после избрания его вице-президентом Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Марк Ангель после избрания его вице-президентом Европейского парламента
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БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Европарламент выбрал в среду нового заместителя председателя вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли из Греции, свидетельствуют данные голосования.
Новым замглавы Европарламента стал люксембургский политик, представитель Прогрессивного альянса социалистов и демократов в ЕП Марк Ангель. За него проголосовали 307 депутатов, то есть абсолютное большинство присутствовавших в зале заседаний.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Премьер Польши считает, что Россия пыталась коррумпировать евродепутатов
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Руководство Еврокомиссии и Европарламента уже заявила об инициативах, направленных на борьбу с коррупцией и иностранным вмешательством в ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
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