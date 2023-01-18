https://ria.ru/20230118/evroparlament-1845731671.html

Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала

Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала - РИА Новости, 18.01.2023

Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала

Европарламент выбрал в среду нового заместителя председателя вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли из Греции, свидетельствуют данные голосования. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T14:35

2023-01-18T14:35

2023-01-18T14:43

в мире

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845732892_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_685590819e309f334b744e8a9286a87c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Европарламент выбрал в среду нового заместителя председателя вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли из Греции, свидетельствуют данные голосования. Новым замглавы Европарламента стал люксембургский политик, представитель Прогрессивного альянса социалистов и демократов в ЕП Марк Ангель. За него проголосовали 307 депутатов, то есть абсолютное большинство присутствовавших в зале заседаний. В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск. Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко. Руководство Еврокомиссии и Европарламента уже заявила об инициативах, направленных на борьбу с коррупцией и иностранным вмешательством в ЕС.

https://ria.ru/20230118/korruptsiya-1845724222.html

https://ria.ru/20230116/neprikosnovennost-1845177877.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, европарламент