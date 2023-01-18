14:35 18.01.2023 (обновлено: 14:43 18.01.2023)
Европарламент выбрал нового зампреда после коррупционного скандала
Европарламент выбрал Марка Ангеля новым зампредом вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли
© AP Photo / Jean-Francois BadiasМарк Ангель после избрания его вице-президентом Европейского парламента
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Марк Ангель после избрания его вице-президентом Европейского парламента
БРЮССЕЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Европарламент выбрал в среду нового заместителя председателя вместо обвиняемой в коррупции Евы Кайли из Греции, свидетельствуют данные голосования.
Новым замглавы Европарламента стал люксембургский политик, представитель Прогрессивного альянса социалистов и демократов в ЕП Марк Ангель. За него проголосовали 307 депутатов, то есть абсолютное большинство присутствовавших в зале заседаний.
В начале декабря прошлого года полиция и прокуратура Бельгии провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе, где располагается Европейский парламент, из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. В частности, полиция задержала заместителя председателя Европарламента, греческого политика Еву Кайли и ее партнера, по месту жительства проведен обыск.
Речь идет о возможном получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку заявки Катара, который готовился принять чемпионат мира по футболу. Позже стало известно, что бельгийские следователи изъяли у подозреваемых более 1,5 миллиона евро наличными и ценные подарки. Также бельгийские СМИ утверждают, что помимо Катара на евродепутатов пытались повлиять и со стороны Марокко.
Руководство Еврокомиссии и Европарламента уже заявила об инициативах, направленных на борьбу с коррупцией и иностранным вмешательством в ЕС.