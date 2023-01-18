https://ria.ru/20230118/espch-1845781914.html

ЕСПЧ вынесет 25 января решение о деле Украины и Нидерландов против России

ЕСПЧ вынесет 25 января решение о деле Украины и Нидерландов против России - РИА Новости, 18.01.2023

ЕСПЧ вынесет 25 января решение о деле Украины и Нидерландов против России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет 25 января решение о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России, в том числе по крушению рейса MH17, РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T17:02

2023-01-18T17:02

2023-01-18T17:33

украина

нидерланды

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

николай винниченко

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140347/45/1403474568_0:68:3400:1981_1920x0_80_0_0_b039307f94cf0f36a43d78e504e688ea.jpg

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынесет 25 января решение о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России, в том числе по крушению рейса MH17, говорится в пресс-релизе инстанции."Европейский суд по правам человека вынесет решение о приемлемости дела Украины и Нидерландов против России на слушаниях в среду, 25 января 2023 года, в 14.30, во Дворце прав человека в Страсбурге", - говорится в пресс-релизе.Как пояснили в суде, дело касается конфликта на востоке Украины с 2014 года, а также крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года.ЕСПЧ год назад - 26 января 2022 года - начал рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины в адрес России по делу MH17 в Донбассе в 2014 году. Первое заседание касалось вопроса приемлемости объединенных жалоб по делу о крушении малайзийского Boeing.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Окружной суд Гааги 17 ноября 2022 года признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 на востоке Украине в 2014 году и убийстве 298 его пассажиров и заочно приговорил их к пожизненному заключению. При этом суд признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму. Пулатов был освобожден от ответственности по искам о компенсации. Остальные, как решил нидерландский суд, должны будут выплатить семьям пострадавших в общей сложности 16 миллионов евро. Суд не увязал напрямую с Россией применение ЗРК "Бук" против рейса МН17 в ходе вынесения приговора, хотя и выразил мнение, что Россия имела контроль над ДНР в то время. Суд также постановил, что самолет рейса MH17 был сбит из ЗРК "Бук", запущенным со стороны Первомайского, подконтрольного на тот момент ополченцам ДНР.В МИД России, комментируя решение суда в Нидерландах, заявили, что суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия, ход и итоги разбирательства показывают, что в его основе лежал политический заказ на подкрепление версии о причастности РФ. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строилась на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивала на том, что анонимность была необходима в целях безопасности.МИД РФ с самого начала заявлял, что обвинения в причастности России к крушению Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование предвзятое и однобокое. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

https://ria.ru/20221220/vershinin-1839888730.html

украина

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, нидерланды, россия, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, николай винниченко, сергей лавров