https://ria.ru/20230118/efimov-1845659962.html
Ефимов: "Московская техническая школа" подготовила почти 600 инженеров
Ефимов: "Московская техническая школа" подготовила почти 600 инженеров - РИА Новости, 18.01.2023
Ефимов: "Московская техническая школа" подготовила почти 600 инженеров
"Московская техническая школа" (МТШ) за два года подготовила почти 600 инженеров в сферах телекоммуникаций и аддитивных технологий, сообщил заммэра по вопросам... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:17
2023-01-18T11:17
2023-01-18T11:17
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) за два года подготовила почти 600 инженеров в сферах телекоммуникаций и аддитивных технологий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что сегодня каждое третье производство в Москве – высокотехнологичное. В столице изготавливают микроэлектронику, роботизированные комплексы, 3D-принтеры, лазеры и многое другое. При этом предприятия внедряют и используют такие новейшие технологии, как цифровые двойники, интернет вещей, машинное зрение."Для дальнейшего качественного развития промышленности и появления кадров, обладающих компетенциями в сфере технологий будущего, в 2021 году мы открыли "Московскую техническую школу". К настоящему моменту обучение прошли 578 инженеров по программам "Технологии связи" и "Аддитивные технологии", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Помимо этого, с МТШ в прошлом году были подписаны соглашения о подготовке кадров по направлениям: "Микроэлектроника и фотоника", "Искусственный интеллект в промышленности", "Робототехника и сенсорика". Инженеры столичных предприятий смогут повысить квалификацию в данных областях уже в текущем году.Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский, проект реализуется на базе образовательных и научных организаций Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Московская техническая школа" (МТШ) за два года подготовила почти 600 инженеров в сферах телекоммуникаций и аддитивных технологий, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что сегодня каждое третье производство в Москве
– высокотехнологичное. В столице изготавливают микроэлектронику, роботизированные комплексы, 3D-принтеры, лазеры и многое другое. При этом предприятия внедряют и используют такие новейшие технологии, как цифровые двойники, интернет вещей, машинное зрение.
"Для дальнейшего качественного развития промышленности и появления кадров, обладающих компетенциями в сфере технологий будущего, в 2021 году мы открыли "Московскую техническую школу". К настоящему моменту обучение прошли 578 инженеров по программам "Технологии связи" и "Аддитивные технологии", – рассказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Помимо этого, с МТШ в прошлом году были подписаны соглашения о подготовке кадров по направлениям: "Микроэлектроника и фотоника", "Искусственный интеллект в промышленности", "Робототехника и сенсорика". Инженеры столичных предприятий смогут повысить квалификацию в данных областях уже в текущем году.
Как отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
, проект реализуется на базе образовательных и научных организаций Москвы.
"Сегодня в проекте участвуют 70 ведущих вузов и компаний страны. Обучение доступно для всех промышленных предприятий Москвы, которые заинтересованы в повышении кадрового потенциала своих сотрудников. Город, со своей стороны, готов предоставить компаниям субсидию на обучение, которая покроет до 95% потраченных средств", – уточнил Овчинский.