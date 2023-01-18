https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html

Путин осмотрел образец электрокроссовера E-NEVA

Путин осмотрел образец электрокроссовера E-NEVA - РИА Новости, 18.01.2023

Путин осмотрел образец электрокроссовера E-NEVA

Президент Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:15

2023-01-18T15:15

2023-01-18T20:40

безопасность

технологии

россия

владимир путин

концерн пво "алмаз-антей"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел экспериментальный образец электрического кроссовера С-класса E-NEVA. Глава государства посетил испытательный корпус Обуховского завода концерна "Алмаз-Антей", где представлены гражданские проекты концерна. Завод — одно из ведущих предприятий ВПК. Президенту продемонстрировали экспериментальный образец беспилотной модульной газоэлектрической платформы. На ее базе можно создать авто различных типов кузовов, размеров и грузоподъемности. Благодаря платформе возможно будет производить машины E-NEVA как чисто с электрической, так и гибридной газоэлектрической тяговой системой. "Я понимаю, что многое надо сделать. Но не бросайте", — сказал Путин и положительно оценил разработку, подняв вверх большой палец. Президент призвал продолжить развитие российского автопрома, указав на необходимость расширения внутреннего рынка.Также Путин осмотрел образец электрокроссовера С-класса E-NEVA с полным приводом и аккумулятором увеличенной емкости. Президент открыл переднюю и заднюю двери, заглянул в салон автомобиля. Путину также показали отечественную полноприводную гражданскую грузовую машину БАЗ-S36A11. Помимо этого президенту продемонстрировали выпускаемое предприятием медоборудование, в частности, модульный роботизированный экзоскелет медицинского назначения, мобильный радиомаяк "Мангуст", предназначенный для контроля и управления наземным движением на территориях аэродромов. Кроме того, Путин увидел транспондер "МБО" (модуль бортового оборудования) для взаимодействия с платными дорогами, приспособление для контроля передвижения техники в аэропортах — моноимпульсный вторичный радиолокатор МВРЛ "Аврора-2", предназначенный для использования в качестве источника радиолокационной информации в составе аэродромных и трассовых радиолокационных комплексов, аэродромных пунктов и районных центров управления воздушным движением. Президенту показали и 3d принтеры "Ларец", "Гелиос-1", тренажер КСТ "Синтез-ТЦ" для обучения, тренировки и переподготовки диспетчерского персонала аэродромных и региональных систем управления воздушным движением.

https://ria.ru/20230118/inomarki-1845607887.html

https://ria.ru/20230112/brendy-1844372877.html

https://ria.ru/20230103/avtomobili-1842886724.html

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Путин на Обуховском заводе осматривает образец электромобиля E-NEVA Путин на Обуховском заводе осматривает образец электромобиля E-NEVA 2023-01-18T15:15 true PT0M38S

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безопасность, технологии, россия, владимир путин, концерн пво "алмаз-антей"