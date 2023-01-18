https://ria.ru/20230118/dozhd-1845830604.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 18.01.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду и четверг, ожидаются ледяной дождь, местами гололед, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T20:12

2023-01-18T20:12

2023-01-18T20:12

общество

праздник крещения господня

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду и четверг, ожидаются ледяной дождь, местами гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололед. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 15.00 19 января в столице возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду. Рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20230118/pogoda-1845721121.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, праздник крещения господня