https://ria.ru/20230118/dozhd-1845830604.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погоды - РИА Новости, 18.01.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду и четверг, ожидаются ледяной дождь, местами гололед, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:12
2023-01-18T20:12
2023-01-18T20:12
общество
праздник крещения господня
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий в среду и четверг, ожидаются ледяной дождь, местами гололед, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "В ближайшие часы и до утра 19 января в столице ожидаются ледяной дождь, местами гололед. Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице, при управлении автомобилем – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров", - говорится в сообщении. Отмечается, что до 15.00 19 января в столице возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду. Рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20230118/pogoda-1845721121.html
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общество, праздник крещения господня
Общество, Праздник Крещения Господня
Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Москвичей предупредили о ледяном дожде и гололедице в среду и четверг