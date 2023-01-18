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Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу - РИА Новости, 18.01.2023
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Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу
Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу - РИА Новости, 18.01.2023
Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу
Доверие России к НАТО и ЕС бесповоротно подорвано, Запад недоговороспособен, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:27
2023-01-18T16:41
россия
нато
евросоюз
константин гаврилов
в мире
обсе
ангела меркель
франсуа олланд
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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Доверие России к НАТО и ЕС бесповоротно подорвано, Запад недоговороспособен, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сегодня Европейский континент пожинает плоды эгоистичной политики НАТО и ЕС, доверие к которым в России бесповоротно подорвано. Вновь подчеркнем, что "последней каплей" стали признания бывшего президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о восьмилетней "симуляции конструктивности" в рамках "нормандского формата". Запад недоговороспособен", - заявил Гаврилов в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Он добавил, что нынешний кризис европейской системы безопасности имеет "глубокие корни", начавшись с того, что "стараниями Вашингтона и при молчаливом непротивлении его союзников все то, что создавалось по итогам Второй мировой войны и геополитических изменений, произошедших в мире в конце 1980-х годов, на ходу стало превращаться в пепел"."Подчистую разрушается военно-политическое измерение ОБСЕ. Обострилась проблема обычных вооружений в Европе. Их безудержное наращивание сделало бесперспективными переговоры о снижении уровня военной напряженности. Фундаментальные для безопасности Европы режимы ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ред.) и ДОН (Договор по открытому небу - ред.), направленные на преодоление материального наследия эпохи конфронтации, выводились из строя США и их клевретами лишь для того, чтобы доказать востребованность НАТО в условиях после окончания холодной войны", - заявил Гаврилов.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845723080.html
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россия, нато, евросоюз, константин гаврилов, в мире, обсе, ангела меркель, франсуа олланд, европа, сша
Россия, НАТО, Евросоюз, Константин Гаврилов, В мире, ОБСЕ, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Европа, США
16:27 18.01.2023 (обновлено: 16:41 18.01.2023)
 
Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу

Гаврилов заявил о бесповоротно подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу

© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office Флаги Евросоюза и НАТО
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Flickr / EU Naval Force Media and Public Information Office
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
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ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Доверие России к НАТО и ЕС бесповоротно подорвано, Запад недоговороспособен, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Сегодня Европейский континент пожинает плоды эгоистичной политики НАТО и ЕС, доверие к которым в России бесповоротно подорвано. Вновь подчеркнем, что "последней каплей" стали признания бывшего президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о восьмилетней "симуляции конструктивности" в рамках "нормандского формата". Запад недоговороспособен", - заявил Гаврилов в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 14:14Специальная военная операция на Украине
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Он добавил, что нынешний кризис европейской системы безопасности имеет "глубокие корни", начавшись с того, что "стараниями Вашингтона и при молчаливом непротивлении его союзников все то, что создавалось по итогам Второй мировой войны и геополитических изменений, произошедших в мире в конце 1980-х годов, на ходу стало превращаться в пепел".
"Подчистую разрушается военно-политическое измерение ОБСЕ. Обострилась проблема обычных вооружений в Европе. Их безудержное наращивание сделало бесперспективными переговоры о снижении уровня военной напряженности. Фундаментальные для безопасности Европы режимы ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ред.) и ДОН (Договор по открытому небу - ред.), направленные на преодоление материального наследия эпохи конфронтации, выводились из строя США и их клевретами лишь для того, чтобы доказать востребованность НАТО в условиях после окончания холодной войны", - заявил Гаврилов.
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РоссияНАТОЕвросоюзКонстантин ГавриловВ миреОБСЕАнгела МеркельФрансуа ОлландЕвропаСША
 
 
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