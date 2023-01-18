https://ria.ru/20230118/doverie-1845770695.html

Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу

Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу - РИА Новости, 18.01.2023

Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу

Доверие России к НАТО и ЕС бесповоротно подорвано, Запад недоговороспособен, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:27

2023-01-18T16:41

россия

нато

евросоюз

константин гаврилов

в мире

обсе

ангела меркель

франсуа олланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100059/01/1000590126_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_b3aa25adcfe97886e6179f2b03727060.jpg

ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Доверие России к НАТО и ЕС бесповоротно подорвано, Запад недоговороспособен, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Сегодня Европейский континент пожинает плоды эгоистичной политики НАТО и ЕС, доверие к которым в России бесповоротно подорвано. Вновь подчеркнем, что "последней каплей" стали признания бывшего президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о восьмилетней "симуляции конструктивности" в рамках "нормандского формата". Запад недоговороспособен", - заявил Гаврилов в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Он добавил, что нынешний кризис европейской системы безопасности имеет "глубокие корни", начавшись с того, что "стараниями Вашингтона и при молчаливом непротивлении его союзников все то, что создавалось по итогам Второй мировой войны и геополитических изменений, произошедших в мире в конце 1980-х годов, на ходу стало превращаться в пепел"."Подчистую разрушается военно-политическое измерение ОБСЕ. Обострилась проблема обычных вооружений в Европе. Их безудержное наращивание сделало бесперспективными переговоры о снижении уровня военной напряженности. Фундаментальные для безопасности Европы режимы ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ред.) и ДОН (Договор по открытому небу - ред.), направленные на преодоление материального наследия эпохи конфронтации, выводились из строя США и их клевретами лишь для того, чтобы доказать востребованность НАТО в условиях после окончания холодной войны", - заявил Гаврилов.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845723080.html

https://ria.ru/20230110/deklaratsiya-1843925606.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, евросоюз, константин гаврилов, в мире, обсе, ангела меркель, франсуа олланд, европа, сша