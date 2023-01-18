16:27 18.01.2023 (обновлено: 16:41 18.01.2023)
Гаврилов заявил о подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу
Гаврилов заявил о бесповоротно подорванном доверии России к НАТО и Евросоюзу
Флаги Евросоюза и НАТО. Архивное фото
ВЕНА, 18 янв - РИА Новости. Доверие России к НАТО и ЕС бесповоротно подорвано, Запад недоговороспособен, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Сегодня Европейский континент пожинает плоды эгоистичной политики НАТО и ЕС, доверие к которым в России бесповоротно подорвано. Вновь подчеркнем, что "последней каплей" стали признания бывшего президента Франсуа Олланда и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о восьмилетней "симуляции конструктивности" в рамках "нормандского формата". Запад недоговороспособен", - заявил Гаврилов в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Он добавил, что нынешний кризис европейской системы безопасности имеет "глубокие корни", начавшись с того, что "стараниями Вашингтона и при молчаливом непротивлении его союзников все то, что создавалось по итогам Второй мировой войны и геополитических изменений, произошедших в мире в конце 1980-х годов, на ходу стало превращаться в пепел".
"Подчистую разрушается военно-политическое измерение ОБСЕ. Обострилась проблема обычных вооружений в Европе. Их безудержное наращивание сделало бесперспективными переговоры о снижении уровня военной напряженности. Фундаментальные для безопасности Европы режимы ДОВСЕ (Договор об обычных вооруженных силах в Европе - ред.) и ДОН (Договор по открытому небу - ред.), направленные на преодоление материального наследия эпохи конфронтации, выводились из строя США и их клевретами лишь для того, чтобы доказать востребованность НАТО в условиях после окончания холодной войны", - заявил Гаврилов.