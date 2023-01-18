https://ria.ru/20230118/donetsk-1845760344.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 18.01.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:01

2023-01-18T16:01

2023-01-18T16:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк