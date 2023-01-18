16:01 18.01.2023 (обновлено: 16:05 18.01.2023)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили три натовских снаряда по Киевскому району Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела
Жительница Донецка демонстрирует осколки снаряда, оставшиеся после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.