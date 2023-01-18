14:33 18.01.2023 (обновлено: 14:46 18.01.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили 24 снаряда по Кировскому и Петровскому районам Донецка
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПострадавший, в результате обстрела со стороны ВСУ, частный дом в Донецке
Пострадавший, в результате обстрела со стороны ВСУ, частный дом в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили 24 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Петровскому районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 14.05 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 16 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.