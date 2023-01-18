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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 18.01.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:26
2023-01-18T11:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:26 18.01.2023 (обновлено: 11:09 18.01.2023)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 10:10 (совпадает с мск. — Прим. ред.) — населенный пункт Ласточкино — город Донецк (Киевский район)", — говорится в публикации.

Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.
США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса. Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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