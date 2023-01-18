https://ria.ru/20230118/dnr-1845619885.html

ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников, рассказали в ДНР

ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников, рассказали в ДНР - РИА Новости, 18.01.2023

ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников, рассказали в ДНР

Украинские военные открыто говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные артиллерийские удары, сообщил... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T06:36

2023-01-18T06:36

2023-01-18T06:52

специальная военная операция на украине

ян гагин

украина

соледар

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 18 янв - РИА Новости. Украинские военные открыто говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные артиллерийские удары, сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин."Польша давит на Германию с целью передать Украине танки, и это вызывает у нас большое веселье в контексте реальных отношений между украинцами и поляками, что называется, в поле. Даже в том же Соледаре часть серьезных потерь, причиненных нами польскому контингенту, произошла благодаря ВСУ, которые абсолютно не стесняясь обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег", - сказал Гагин.Поляков в украинских войсках, по словам Гагина, не любят, регулярно подставляют вместо себя на опасные участки фронта и относятся скорее как к "неприятным попутчикам"."Что тоже вызывает у нас веселье, так как цели у идущих явно разные. Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221205/iznasilovanie-1836302337.html

украина

соледар

донецкая народная республика

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ян гагин, украина, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины