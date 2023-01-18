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В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов

В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов - РИА Новости, 18.01.2023

В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов

Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T04:10

2023-01-18T04:10

2023-01-18T04:10

виталий хоценко

донецкая народная республика

россия

феникс

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже готовится, еще одна должна поступить, заявил РИА Новости замглавы министерства Дмитрий Ким. По его словам, пока технически в ДНР существуют только базовые станции местного оператора "Феникс". В начале мая 2022 года абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации +7. В начале октября премьер ДНР Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию ДНР - пока не известно.

https://ria.ru/20220517/rouming-1789032611.html

донецкая народная республика

россия

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виталий хоценко, донецкая народная республика, россия, феникс