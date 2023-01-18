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В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов - РИА Новости, 18.01.2023
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В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов
В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов - РИА Новости, 18.01.2023
В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов
Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T04:10
2023-01-18T04:10
виталий хоценко
донецкая народная республика
россия
феникс
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже готовится, еще одна должна поступить, заявил РИА Новости замглавы министерства Дмитрий Ким. По его словам, пока технически в ДНР существуют только базовые станции местного оператора "Феникс". В начале мая 2022 года абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации +7. В начале октября премьер ДНР Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию ДНР - пока не известно.
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виталий хоценко, донецкая народная республика, россия, феникс
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Россия, Феникс
04:10 18.01.2023
 
В Минцифры ожидают появления в ДНР двух новых мобильных операторов

Замглавы Минцифры Ким: на рынок ДНР выйдут два новых мобильных оператора

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелефон
Телефон - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Минцифры России ожидает выхода на рынок ДНР двух новых мобильных операторов, рассмотрение одной из заявок Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) уже готовится, еще одна должна поступить, заявил РИА Новости замглавы министерства Дмитрий Ким.
"Мы сейчас разделили спектр, который является ограниченным, на трех игроков. Сейчас у нас есть еще одна заявка, которую мы рассмотрим на ГКРЧ... И вроде как должна прийти еще одна заявка. То есть в принципе в ДНР мы рассчитываем, что будет три оператора мобильного интернета, мобильной связи", - сказал Ким.
По его словам, пока технически в ДНР существуют только базовые станции местного оператора "Феникс".
В начале мая 2022 года абоненты в ДНР получили дополнительные номера в коде российской системы нумерации +7.
В начале октября премьер ДНР Виталий Хоценко в интервью РИА Новости заявил, что в республике приветствуют конкуренцию на рынке сотовой связи, но когда новые операторы смогут зайти на территорию ДНР - пока не известно.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая 2022, 14:25
Минцифры решает вопросы роуминга с операторами из ДНР и ЛНР
 
Виталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаРоссияФеникс
 
 
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