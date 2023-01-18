https://ria.ru/20230118/diplomatiya-1845697428.html

Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США

Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США - РИА Новости, 18.01.2023

Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США

В численности дипломатов РФ и США нет паритета, у Вашингтона в этом вопросе "серьёзная фора", заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:00

2023-01-18T13:00

2023-01-18T13:12

в мире

россия

сша

вашингтон (штат)

оон

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772062322_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_cf6fcb244fc246e440c8119edc25fe31.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В численности дипломатов РФ и США нет паритета, у Вашингтона в этом вопросе "серьёзная фора", заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Сейчас у нас не паритет, у нас соотношение дипломатов серьезно в пользу США. Потому что в общую цифру, которая одинаковая для нас и для них, в нашем случае включены сотрудники представительства России при ООН, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям России и США и которые в прочих обстоятельствах не должны были засчитываться в эту паритетную численность. А они засчитываются. А это, между прочим, 140 человек", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции."Поэтому у американцев здесь очень серьезная фора. Когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, не верьте. У нас народу меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, не отправляли никого из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу или в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, мы стараемся быть серьезными людьми", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230104/diplomaty-1843095134.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), оон, сергей лавров