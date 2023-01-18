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Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США - РИА Новости, 18.01.2023
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Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США
Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США - РИА Новости, 18.01.2023
Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США
В численности дипломатов РФ и США нет паритета, у Вашингтона в этом вопросе "серьёзная фора", заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:00
2023-01-18T13:12
в мире
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вашингтон (штат)
оон
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В численности дипломатов РФ и США нет паритета, у Вашингтона в этом вопросе "серьёзная фора", заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Сейчас у нас не паритет, у нас соотношение дипломатов серьезно в пользу США. Потому что в общую цифру, которая одинаковая для нас и для них, в нашем случае включены сотрудники представительства России при ООН, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям России и США и которые в прочих обстоятельствах не должны были засчитываться в эту паритетную численность. А они засчитываются. А это, между прочим, 140 человек", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции."Поэтому у американцев здесь очень серьезная фора. Когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, не верьте. У нас народу меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, не отправляли никого из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу или в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, мы стараемся быть серьезными людьми", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230104/diplomaty-1843095134.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), оон, сергей лавров
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), ООН, Сергей Лавров
13:00 18.01.2023 (обновлено: 13:12 18.01.2023)
 
Лавров заявил об отсутствии паритета в численности дипломатов России и США

Глава МИД Лавров: США обогнали Москву по численности дипломатов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В численности дипломатов РФ и США нет паритета, у Вашингтона в этом вопросе "серьёзная фора", заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Сейчас у нас не паритет, у нас соотношение дипломатов серьезно в пользу США. Потому что в общую цифру, которая одинаковая для нас и для них, в нашем случае включены сотрудники представительства России при ООН, которые не имеют никакого отношения к двусторонним связям России и США и которые в прочих обстоятельствах не должны были засчитываться в эту паритетную численность. А они засчитываются. А это, между прочим, 140 человек", - сказал он в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
"Поэтому у американцев здесь очень серьезная фора. Когда они плачутся по поводу того, что некому визы выдавать, не верьте. У нас народу меньше на 140 человек по двусторонним загранучреждениям, мы не прекращали выдачу виз, не отправляли никого из американских граждан получать визу в Венесуэлу, на Кубу или в Никарагуа. Могли бы, но мы просто не мелочные, мы стараемся быть серьезными людьми", - подчеркнул он.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 23:13
Госдеп заявил о неравном числе дипломатов в представительствах США и России
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)ООНСергей Лавров
 
 
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