https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html

В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве

В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве - РИА Новости, 18.01.2023

В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий в ЛНР, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T16:56

2023-01-18T16:56

2023-01-18T20:04

специальная военная операция на украине

происшествия

москва

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий в ЛНР, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Плигина."Двести тридцать пятым гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по Подольскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу, обвиняемому по части 3 статьи 338 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Подробности она уточнить отказалась. Наказание за указанное преступление - до 15 лет лишения свободы.Как рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Савескул, Кравченко и другие фигуранты были мобилизованы из Калининградской области и сначала находились в учебной части в Воронежской области, а в ноябре их отправили в ЛНР на боевую позицию.По словам защитника, Кравченко и другие фигуранты дела "спонтанно приняли решение поехать в Подольск, смысл был в том, чтоб ближе к Москве и подальше от зоны специальной военной операции".Добравшись на попутках и такси в Подольск, фигуранты сдали шесть единиц оружия (три автомата Калашникова, два РПК и один ПКМ), одно из которых было неисправно, в местный отдел полиции.Как пояснил РИА Новости защитник, других фигурантов дела отправили под надзор командира войсковой части в подмосковном военном городке. Самого Кравченко следствие считает организатором побега. На следующей неделе адвокат планирует навестить его в СИЗО.

https://ria.ru/20221208/plennyy-1837339318.html

https://ria.ru/20230118/voennyy-1845661833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)