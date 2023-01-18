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В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве - РИА Новости, 18.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/dezertir-1845780473.html
В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве
В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве - РИА Новости, 18.01.2023
В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве
В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий в ЛНР, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:56
2023-01-18T20:04
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий в ЛНР, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Плигина."Двести тридцать пятым гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по Подольскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу, обвиняемому по части 3 статьи 338 УК РФ", - сказала собеседница агентства.Подробности она уточнить отказалась. Наказание за указанное преступление - до 15 лет лишения свободы.Как рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Савескул, Кравченко и другие фигуранты были мобилизованы из Калининградской области и сначала находились в учебной части в Воронежской области, а в ноябре их отправили в ЛНР на боевую позицию.По словам защитника, Кравченко и другие фигуранты дела "спонтанно приняли решение поехать в Подольск, смысл был в том, чтоб ближе к Москве и подальше от зоны специальной военной операции".Добравшись на попутках и такси в Подольск, фигуранты сдали шесть единиц оружия (три автомата Калашникова, два РПК и один ПКМ), одно из которых было неисправно, в местный отдел полиции.Как пояснил РИА Новости защитник, других фигурантов дела отправили под надзор командира войсковой части в подмосковном военном городке. Самого Кравченко следствие считает организатором побега. На следующей неделе адвокат планирует навестить его в СИЗО.
https://ria.ru/20221208/plennyy-1837339318.html
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происшествия, москва, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:56 18.01.2023 (обновлено: 20:04 18.01.2023)
 
В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве

В Москве арестовали младшего сержанта по делу о дезертирстве из зоны СВО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал младшего сержанта по обвинению в дезертирстве из зоны боевых действий в ЛНР, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Плигина.
"Двести тридцать пятым гарнизонным военным судом удовлетворено ходатайство следователя по Подольскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по 27 февраля Кравченко Евгению Николаевичу, обвиняемому по части 3 статьи 338 УК РФ", - сказала собеседница агентства.
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Подробности она уточнить отказалась. Наказание за указанное преступление - до 15 лет лишения свободы.
Как рассказал РИА Новости адвокат обвиняемого Евгений Савескул, Кравченко и другие фигуранты были мобилизованы из Калининградской области и сначала находились в учебной части в Воронежской области, а в ноябре их отправили в ЛНР на боевую позицию.
По словам защитника, Кравченко и другие фигуранты дела "спонтанно приняли решение поехать в Подольск, смысл был в том, чтоб ближе к Москве и подальше от зоны специальной военной операции".
Добравшись на попутках и такси в Подольск, фигуранты сдали шесть единиц оружия (три автомата Калашникова, два РПК и один ПКМ), одно из которых было неисправно, в местный отдел полиции.
Как пояснил РИА Новости защитник, других фигурантов дела отправили под надзор командира войсковой части в подмосковном военном городке. Самого Кравченко следствие считает организатором побега. На следующей неделе адвокат планирует навестить его в СИЗО.
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