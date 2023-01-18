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В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов - РИА Новости, 18.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230118/detsady-1845750037.html
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов - РИА Новости, 18.01.2023
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов
Строительство детских садов началось в новых микрорайонах Липецка – Звёздный и Университетский, дошкольные образовательные учреждения примут детей уже в конце... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:28
2023-01-18T15:28
липецкая область
липецк
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Строительство детских садов началось в новых микрорайонах Липецка – Звёздный и Университетский, дошкольные образовательные учреждения примут детей уже в конце этого года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, детский сад в микрорайоне Звёздный рассчитан на 350 малышей. Проект предполагает четыре ясельных и 11 дошкольных групп. Детсад в Университетском сможет принять более 220 малышей. Трехэтажное здание будет также вмещать четыре ясельные группы и десять дошкольных. Территории учреждений будут оборудованы площадками для прогулок, спортивными снарядами. "Обеспечить новоселов необходимой инфраструктурой - это первостепенная задача властей, развивающих новые городские территории. Люди заселились в квартиры, значит, в шаговой доступности у них должен быть детский сад, школа, магазины. Они не должны испытывать неудобства. И мы стараемся, решаем эти задачи, чтобы жизнь липчан становилась комфортнее", – сказал Артамонов.Губернатор особо отметил, что этапы строительства и отделки будут контролировать будущие руководители учреждений для создания своим воспитанникам наилучших условий. Сдать детские сады в эксплуатацию строители намерены в конце года.
https://ria.ru/20230117/stem-tekhnologii-1845543898.html
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липецк, липецкая область, игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Липецк, Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
15:28 18.01.2023
 

В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области/Макарова ОксанаВ новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области/Макарова Оксана
В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Строительство детских садов началось в новых микрорайонах Липецка – Звёздный и Университетский, дошкольные образовательные учреждения примут детей уже в конце этого года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, детский сад в микрорайоне Звёздный рассчитан на 350 малышей. Проект предполагает четыре ясельных и 11 дошкольных групп. Детсад в Университетском сможет принять более 220 малышей. Трехэтажное здание будет также вмещать четыре ясельные группы и десять дошкольных. Территории учреждений будут оборудованы площадками для прогулок, спортивными снарядами.
"Обеспечить новоселов необходимой инфраструктурой - это первостепенная задача властей, развивающих новые городские территории. Люди заселились в квартиры, значит, в шаговой доступности у них должен быть детский сад, школа, магазины. Они не должны испытывать неудобства. И мы стараемся, решаем эти задачи, чтобы жизнь липчан становилась комфортнее", – сказал Артамонов.
Губернатор особо отметил, что этапы строительства и отделки будут контролировать будущие руководители учреждений для создания своим воспитанникам наилучших условий. Сдать детские сады в эксплуатацию строители намерены в конце года.
Заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на церемонии открытия нового детского сада в райцентре Доброе Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:20Липецкая область
В новом детском саду в Липецкой области будут применять STEM-технологии
 
Липецкая областьЛипецкЛипецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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