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В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов

В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов - РИА Новости, 18.01.2023

В новых микрорайонах Липецка приступили к строительству детсадов

Строительство детских садов началось в новых микрорайонах Липецка – Звёздный и Университетский, дошкольные образовательные учреждения примут детей уже в конце... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:28

2023-01-18T15:28

2023-01-18T15:28

липецкая область

липецк

липецкая область

игорь артамонов

жилье

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ЛИПЕЦК, 18 янв – РИА Новости. Строительство детских садов началось в новых микрорайонах Липецка – Звёздный и Университетский, дошкольные образовательные учреждения примут детей уже в конце этого года, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По его словам, детский сад в микрорайоне Звёздный рассчитан на 350 малышей. Проект предполагает четыре ясельных и 11 дошкольных групп. Детсад в Университетском сможет принять более 220 малышей. Трехэтажное здание будет также вмещать четыре ясельные группы и десять дошкольных. Территории учреждений будут оборудованы площадками для прогулок, спортивными снарядами. "Обеспечить новоселов необходимой инфраструктурой - это первостепенная задача властей, развивающих новые городские территории. Люди заселились в квартиры, значит, в шаговой доступности у них должен быть детский сад, школа, магазины. Они не должны испытывать неудобства. И мы стараемся, решаем эти задачи, чтобы жизнь липчан становилась комфортнее", – сказал Артамонов.Губернатор особо отметил, что этапы строительства и отделки будут контролировать будущие руководители учреждений для создания своим воспитанникам наилучших условий. Сдать детские сады в эксплуатацию строители намерены в конце года.

https://ria.ru/20230117/stem-tekhnologii-1845543898.html

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Алёна Пава

липецк, липецкая область, игорь артамонов, жилье