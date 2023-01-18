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СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании
Власти Швейцарии вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств россиянам, проходившим по делу об отмывании денег, пишет издание Daily Beast со ссылкой... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:02
2023-01-18T11:02
2023-01-18T17:44
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швейцария
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Швейцарии вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств россиянам, проходившим по делу об отмывании денег, пишет издание Daily Beast со ссылкой на судебные документы.Местные власти отклонили апелляцию на возвращение замороженных активов по делу, связанному с так называемым делом Магнитского.Также подчеркивается, что против тех, кому вернут финансы, уже ввели санкции.Летом 2021 года сообщалось, что Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование "дела Магнитского". Доводы о связи страны с налоговой аферой в России не нашли подтверждения.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии ему придали статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению Штатов, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, швейцария, россия
В мире, Швейцария, Россия
11:02 18.01.2023 (обновлено: 17:44 18.01.2023)
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании
Daily Beast: Швейцария вернет россиянам средства, замороженные по делу об отмывании денег
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Власти Швейцарии вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств россиянам, проходившим по делу об отмывании денег, пишет издание Daily Beast
со ссылкой на судебные документы.
Местные власти отклонили апелляцию на возвращение замороженных активов по делу, связанному с так называемым делом Магнитского.
"Было бы невозможно установить существование криминальной организации, <...> вовлеченной во все операции", — сказано в документе суда.
Также подчеркивается, что против тех, кому вернут финансы, уже ввели санкции.
Летом 2021 года сообщалось, что Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование "дела Магнитского". Доводы о связи страны с налоговой аферой в России не нашли подтверждения.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии ему придали статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению Штатов, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.