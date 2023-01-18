Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/dengi-1845655268.html
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании - РИА Новости, 18.01.2023
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании
Власти Швейцарии вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств россиянам, проходившим по делу об отмывании денег, пишет издание Daily Beast со ссылкой... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:02
2023-01-18T17:44
в мире
швейцария
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845699696_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_96b50c472b6e60830c6e6d0bb2545c63.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Швейцарии вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств россиянам, проходившим по делу об отмывании денег, пишет издание Daily Beast со ссылкой на судебные документы.Местные власти отклонили апелляцию на возвращение замороженных активов по делу, связанному с так называемым делом Магнитского.Также подчеркивается, что против тех, кому вернут финансы, уже ввели санкции.Летом 2021 года сообщалось, что Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование "дела Магнитского". Доводы о связи страны с налоговой аферой в России не нашли подтверждения.США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии ему придали статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению Штатов, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.
https://ria.ru/20220329/avstraliya-1780590735.html
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845699696_210:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_9c25323f9b304cd80099c06aa9c2ff3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия
В мире, Швейцария, Россия
11:02 18.01.2023 (обновлено: 17:44 18.01.2023)
 
СМИ: Швейцария вернет россиянам деньги, замороженные по делу об отмывании

Daily Beast: Швейцария вернет россиянам средства, замороженные по делу об отмывании денег

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniФлаг Швейцарии в Женеве
Флаг Швейцарии в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
Флаг Швейцарии в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти Швейцарии вернут миллионы долларов из ранее замороженных средств россиянам, проходившим по делу об отмывании денег, пишет издание Daily Beast со ссылкой на судебные документы.
Местные власти отклонили апелляцию на возвращение замороженных активов по делу, связанному с так называемым делом Магнитского.

"Было бы невозможно установить существование криминальной организации, <...> вовлеченной во все операции", — сказано в документе суда.

Также подчеркивается, что против тех, кому вернут финансы, уже ввели санкции.
Летом 2021 года сообщалось, что Генпрокуратура Швейцарии закрыла расследование "дела Магнитского". Доводы о связи страны с налоговой аферой в России не нашли подтверждения.
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. В Кремле, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии ему придали статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами России, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению Штатов, права человека. Позднее аналогичные списки ввел ряд стран ЕС.
Сидней - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта 2022, 05:23
Австралия ввела санкции против 39 россиян
 
В миреШвейцарияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала