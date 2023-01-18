https://ria.ru/20230118/davos-1845526002.html
На форуме в Давосе рассказали, какими станут путешествия
На форуме в Давосе рассказали, какими станут путешествия - РИА Новости, 18.01.2023
На форуме в Давосе рассказали, какими станут путешествия
Путешествия впредь станут дорогим удовольствием и все данные о поездках будут легко контролироваться, заявили во вторник участники проходящего в Давосе... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T03:55
2023-01-18T03:55
2023-01-18T03:55
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Путешествия впредь станут дорогим удовольствием и все данные о поездках будут легко контролироваться, заявили во вторник участники проходящего в Давосе Всемирного экономического форума. "Сокращение числа путешествий — это личный выбор, но все главные аргументы против устойчивой авиации (соответствующей целям устойчивого развития — ред.) состоят в том, что она повысит стоимость поездок. Может быть, так и есть", — заявил на сессии о будущем туризма глава компании Journera Джеффри Кац, создавший ранее платформу бронирования отелей и авиабилетов Orbitz. По его словам, путешествия действительно становятся дороже. Глава Journera сообщил также, что поездка того или иного лица теперь полностью контролируется во всех деталях. Еще один участник дискуссии, главный исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей, сообщил, что в будущем все большая роль будет отводиться автоматическим и электронным системам контроля на границах. "Пусть машины делают рядовую работу, тогда как офицеры, дорогостоящие и хорошо обученные, сфокусируются на проблемных пассажирах", — заявил он. Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщало, что на форуме не ожидается также ни одного миллиардера из Китая.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, путешествия, давос
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Путешествия, Давос
На форуме в Давосе рассказали, какими станут путешествия
Форум в Давосе: путешествия впредь станут дорогими и будут под контролем
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Путешествия впредь станут дорогим удовольствием и все данные о поездках будут легко контролироваться, заявили во вторник участники проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.
"Сокращение числа путешествий — это личный выбор, но все главные аргументы против устойчивой авиации (соответствующей целям устойчивого развития — ред.) состоят в том, что она повысит стоимость поездок. Может быть, так и есть", — заявил на сессии о будущем туризма глава компании Journera Джеффри Кац, создавший ранее платформу бронирования отелей и авиабилетов Orbitz.
По его словам, путешествия действительно становятся дороже. Глава Journera сообщил также, что поездка того или иного лица теперь полностью контролируется во всех деталях.
Еще один участник дискуссии, главный исполнительный директор аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей, сообщил, что в будущем все большая роль будет отводиться автоматическим и электронным системам контроля на границах. "Пусть машины делают рядовую работу, тогда как офицеры, дорогостоящие и хорошо обученные, сфокусируются на проблемных пассажирах", — заявил он.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 16 по 20 января. Российская делегация не будет участвовать в нем. Весной прошлого года Давосский форум перестал взаимодействовать с лицами, попавшими под санкции из-за событий на Украине, и заморозил отношения с представителями России. Агентство Блумберг сообщало, что на форуме не ожидается также ни одного миллиардера из Китая.