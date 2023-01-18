https://ria.ru/20230118/covid-19-1845657320.html

В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2023

В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19

Более 5,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:06

2023-01-18T11:06

2023-01-18T11:06

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 5,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 893 человека, на 1,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровело за сутки 5 028 человек, или на 1,9% больше в сравнении с 17 января 2023 г. Выявлено 5 478 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19