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В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230118/covid-19-1845657320.html
В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2023
В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19
Более 5,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:06
2023-01-18T11:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 5,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 893 человека, на 1,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровело за сутки 5 028 человек, или на 1,9% больше в сравнении с 17 января 2023 г. Выявлено 5 478 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.
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общество, россия, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
11:06 18.01.2023
 
В России за сутки госпитализировали 893 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 5478 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более 5,4 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 46 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 893 человека, на 1,8% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 38 регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах.
"Выздоровело за сутки 5 028 человек, или на 1,9% больше в сравнении с 17 января 2023 г. Выявлено 5 478 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 46 человек", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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