https://ria.ru/20230118/cheburashka-1845821416.html
"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку"
"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку" - РИА Новости, 18.01.2023
"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку"
Активность производителей товаров и услуг, которые хотят приобрести лицензию на Чебурашку, высокая, ведутся переговоры с торговыми сетями в категориях одежды,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T19:23
2023-01-18T19:23
2023-01-18T19:23
культура
юлиана слащева
союзмультфильм
чебурашка
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Активность производителей товаров и услуг, которые хотят приобрести лицензию на Чебурашку, высокая, ведутся переговоры с торговыми сетями в категориях одежды, продуктов питания, косметики и игрушек, сообщила РИА Новости председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Она отметила, что студия Yellow, Black&White" и "Союзмультфильм" планируют дальнейшее развитие бренда "Чебурашка". Всплеск интереса к образу персонажа вызвал успех фильма "Чебурашка". Так, в поисковых сервисах вдвое выросло количество запросов со словом "чебурашка", а на платформе YouTube за последние три месяца на 4 миллиона выросло количество просмотров новогоднего короткометражного мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" 2020 года, уточнила Слащева. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843880225.html
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юлиана слащева, союзмультфильм, чебурашка
Культура, Юлиана Слащева, Союзмультфильм, Чебурашка
"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку"
"Союзмультфильм" сообщил об интересе производителей в покупке лицензии на "Чебурашку"
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Активность производителей товаров и услуг, которые хотят приобрести лицензию на Чебурашку, высокая, ведутся переговоры с торговыми сетями в категориях одежды, продуктов питания, косметики и игрушек, сообщила РИА Новости председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
"Мы наблюдаем высокую активность производителей товаров и услуг, которые хотят приобрести лицензию на популярного персонажа, ведутся переговоры с торговыми сетями по кросс-промо и акциям лояльности, а также в категориях "Одежда", "Продукты питания", "Косметика", "Игрушки". При этом все компании из числа тех, кто сомневался в подписании договоров в прошлом году, сейчас стараются заключить сделки", - сказала Слащева.
Она отметила, что студия Yellow, Black&White" и "Союзмультфильм" планируют дальнейшее развитие бренда "Чебурашка".
Всплеск интереса к образу персонажа вызвал успех фильма "Чебурашка". Так, в поисковых сервисах вдвое выросло количество запросов со словом "чебурашка", а на платформе YouTube за последние три месяца на 4 миллиона выросло количество просмотров новогоднего короткометражного мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" 2020 года, уточнила Слащева.
"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей.