https://ria.ru/20230118/cheburashka-1845821416.html

"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку"

"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку" - РИА Новости, 18.01.2023

"Союзмультфильм" рассказал об активной покупке лицензий на "Чебурашку"

Активность производителей товаров и услуг, которые хотят приобрести лицензию на Чебурашку, высокая, ведутся переговоры с торговыми сетями в категориях одежды,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T19:23

2023-01-18T19:23

2023-01-18T19:23

культура

юлиана слащева

союзмультфильм

чебурашка

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Активность производителей товаров и услуг, которые хотят приобрести лицензию на Чебурашку, высокая, ведутся переговоры с торговыми сетями в категориях одежды, продуктов питания, косметики и игрушек, сообщила РИА Новости председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Она отметила, что студия Yellow, Black&White" и "Союзмультфильм" планируют дальнейшее развитие бренда "Чебурашка". Всплеск интереса к образу персонажа вызвал успех фильма "Чебурашка". Так, в поисковых сервисах вдвое выросло количество запросов со словом "чебурашка", а на платформе YouTube за последние три месяца на 4 миллиона выросло количество просмотров новогоднего короткометражного мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" 2020 года, уточнила Слащева. "Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского проката, собрав более 4,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230110/cheburashka-1843880225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юлиана слащева, союзмультфильм, чебурашка