https://ria.ru/20230118/buryatiya-1845621258.html

В Бурятии ликвидировали возгорание гаражных боксов

В Бурятии ликвидировали возгорание гаражных боксов - РИА Новости, 18.01.2023

В Бурятии ликвидировали возгорание гаражных боксов

Пожарные ликвидировали возгорание гаражных боксов на площади 140 квадратных метров в бурятском поселке Нижнеагарск, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T07:00

2023-01-18T07:00

2023-01-18T07:00

происшествия

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УЛАН-УДЭ, 18 янв - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание гаражных боксов на площади 140 квадратных метров в бурятском поселке Нижнеагарск, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС в своем телеграм-канале. По данным ведомства, во вторник вечером на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража по улице Рабочая посёлка Нижнеагарск. На момент прибытия пожарных горела общая крыша четырех гаражных боксов СТО, сохранялась угроза перехода огня на жилой дом. Из боксов спасателями были эвакуированы три легковых автомобиля. "Для ликвидации открытого огня на площади 140 кв м понадобилось около полутора часов. В тушении пожара было задействовано 13 пожарных и 5 единиц пожарной техники", - говорится в сообщении ведомства. Предварительно, возгорание деревянных конструкций крыши произошло от перекала печи. "В результате пожара строение выгорело изнутри полностью, повреждена кровля на общей площади 140 кв м. Перехода огня на жилой дом допущено не было", - уточняет агентство.

https://ria.ru/20230114/pozhar-1844804852.html

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происшествия