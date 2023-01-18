https://ria.ru/20230118/bumaga-1845765710.html
Безбумажный документооборот в ВТБ спас от вырубки 100 гектаров леса
Безбумажный документооборот в ВТБ спас от вырубки 100 гектаров леса - РИА Новости, 18.01.2023
Безбумажный документооборот в ВТБ спас от вырубки 100 гектаров леса
Более 3,5 миллиардов рублей экономии и спасение от вырубки 100 гектаров леса – таковы итоги реализации в ВТБ программы "Безбумажный банк", сообщает кредитное... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T16:16
2023-01-18T16:16
2023-01-18T16:16
андрей пучков
втб
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более 3,5 миллиардов рублей экономии и спасение от вырубки 100 гектаров леса – таковы итоги реализации в ВТБ программы "Безбумажный банк", сообщает кредитное учреждение. Внедрение цифровых технологий позволит ВТБ ежегодно экономить свыше 2,5 тысяч тонн бумаги.Программа "Безбумажный банк" стартовала в ВТБ в конце 2020 года и за два года позволила перейти к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде в банке оформляется и хранится 97% документов. Самые востребованные банковские операции переведены в цифровые каналы, и 99% операций уже доступны физическим лицам без посещения офиса. Технологии приема и подписания документов в электронном виде позволили отказаться от бумажного сопровождения операций и для юридических лиц. По информации пресс-службы ВТБ, сейчас дистанционные каналы обслуживания используют более 1 миллиона бизнес-клиентов. В цифровой формат переведено взаимодействие с госорганами и контрагентами.В результате реализации программы за два года банк уменьшил использование бумаги на 900 миллионов листов, или свыше 4,5 тысяч тонн. Это позволило сэкономить более 3,5 миллиардов рублей и спасти от вырубки и переработки около 100 гектаров леса."ВТБ последовательно реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса. Программа "Безбумажный банк" не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы. В дальнейшем мы продолжим курс на цифровизацию, что позволит ВТБ оставаться одним из технологических лидеров на финансовом рынке", - отмечает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Андрей Пучков.
https://realty.ria.ru/20230110/vtb-1843910325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей пучков, втб, новости компаний - экономика
Андрей Пучков, ВТБ, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Более 3,5 миллиардов рублей экономии и спасение от вырубки 100 гектаров леса – таковы итоги реализации в ВТБ программы "Безбумажный банк", сообщает кредитное учреждение. Внедрение цифровых технологий позволит ВТБ ежегодно экономить свыше 2,5 тысяч тонн бумаги.
Программа "Безбумажный банк" стартовала в ВТБ в конце 2020 года и за два года позволила перейти к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде в банке оформляется и хранится 97% документов. Самые востребованные банковские операции переведены в цифровые каналы, и 99% операций уже доступны физическим лицам без посещения офиса. Технологии приема и подписания документов в электронном виде позволили отказаться от бумажного сопровождения операций и для юридических лиц. По информации пресс-службы ВТБ, сейчас дистанционные каналы обслуживания используют более 1 миллиона бизнес-клиентов. В цифровой формат переведено взаимодействие с госорганами и контрагентами.
В результате реализации программы за два года банк уменьшил использование бумаги на 900 миллионов листов, или свыше 4,5 тысяч тонн. Это позволило сэкономить более 3,5 миллиардов рублей и спасти от вырубки и переработки около 100 гектаров леса.
"ВТБ последовательно реализует стратегию цифровой трансформации бизнеса. Программа "Безбумажный банк" не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы. В дальнейшем мы продолжим курс на цифровизацию, что позволит ВТБ оставаться одним из технологических лидеров на финансовом рынке", - отмечает первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Андрей Пучков
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