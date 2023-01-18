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Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо - РИА Новости, 18.01.2023
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Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо
Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо - РИА Новости, 18.01.2023
Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо
Болгария, вопреки своей официальной позиции, еще весной прошлого года стала тайно поставлять на Украину большое количество боеприпасов и дизтоплива, сообщило... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:45
2023-01-18T17:06
в мире
дмитрий кулеба
болгария
украина
киев
лукойл
евросоюз
welt
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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Болгария, вопреки своей официальной позиции, еще весной прошлого года стала тайно поставлять на Украину большое количество боеприпасов и дизтоплива, сообщило немецкое издание Welt.До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами ЕС, которые не поставляли оружия и боеприпасов Украине. В конце апреля прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Кирил Петков после посещения Киева анонсировал лишь готовность страны заняться починкой вышедшей из строя военной техники. "Болгария была известна своей позицией против поставок оружия Украине", — указала газета.По данным издания, София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер Петков и министр финансов Асен Василев. Газета назвала эту информацию особо пикантной, так как Болгария на тот момент производила топливо лишь из нефти, полученной от России. Дизель делают на Бургасском нефтехимическом комбинате, который тогда принадлежал и управлялся компанией "Лукойл". Боеприпасы, которые в Болгарии начали ускоренно производить, поступали на Украину не напрямую, дабы избежать обвинений в прямых поставках, и их транспортировка оплачивалась Лондоном и Вашингтоном. На одном из этапов грузовые рейсы с боеприпасами совершали посадку в Польше, в аэропорту Жешув близ украинской границы. Военную помощь со стороны Болгарии на запрос Welt подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также сами Петков и Василев в интервью не стали отрицать данной информации. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html
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в мире, дмитрий кулеба, болгария, украина, киев, лукойл, евросоюз, welt
В мире, Дмитрий Кулеба, Болгария, Украина, Киев, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, Welt
12:45 18.01.2023 (обновлено: 17:06 18.01.2023)
 
Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо

Welt: Болгария, вопреки позиции официальной Софии, поставляла Украине боеприпасы и дизель

© AFP 2023 / Sergei SupinskyПремьер-министр Болгарии Кирил Петков и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Болгария, вопреки своей официальной позиции, еще весной прошлого года стала тайно поставлять на Украину большое количество боеприпасов и дизтоплива, сообщило немецкое издание Welt.

"Временами Болгария покрывала треть потребностей (украинских войск. — Прим. ред.). <...> Но и это еще не все: Болгария незаметно экспортировала на Украину и дизельное топливо, обеспечив тем самым до 40% потребности танков и машин <...> в период с апреля по август", — пишет газета, поговорившая с бывшим болгарским политическими руководством.

До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами ЕС, которые не поставляли оружия и боеприпасов Украине. В конце апреля прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Кирил Петков после посещения Киева анонсировал лишь готовность страны заняться починкой вышедшей из строя военной техники.
"Болгария была известна своей позицией против поставок оружия Украине", — указала газета.
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По данным издания, София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер Петков и министр финансов Асен Василев.
Газета назвала эту информацию особо пикантной, так как Болгария на тот момент производила топливо лишь из нефти, полученной от России. Дизель делают на Бургасском нефтехимическом комбинате, который тогда принадлежал и управлялся компанией "Лукойл".
Боеприпасы, которые в Болгарии начали ускоренно производить, поступали на Украину не напрямую, дабы избежать обвинений в прямых поставках, и их транспортировка оплачивалась Лондоном и Вашингтоном. На одном из этапов грузовые рейсы с боеприпасами совершали посадку в Польше, в аэропорту Жешув близ украинской границы.
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Военную помощь со стороны Болгарии на запрос Welt подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также сами Петков и Василев в интервью не стали отрицать данной информации.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.
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