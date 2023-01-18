https://ria.ru/20230118/bolgariya-1845692680.html

Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо

Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо - РИА Новости, 18.01.2023

Болгария тайно поставляла Украине оружие и дизельное топливо

Болгария, вопреки своей официальной позиции, еще весной прошлого года стала тайно поставлять на Украину большое количество боеприпасов и дизтоплива, сообщило... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:45

2023-01-18T12:45

2023-01-18T17:06

в мире

дмитрий кулеба

болгария

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БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Болгария, вопреки своей официальной позиции, еще весной прошлого года стала тайно поставлять на Украину большое количество боеприпасов и дизтоплива, сообщило немецкое издание Welt.До сих пор Болгария и Венгрия считались единственными членами ЕС, которые не поставляли оружия и боеприпасов Украине. В конце апреля прошлого года занимавший тогда пост премьер-министра Кирил Петков после посещения Киева анонсировал лишь готовность страны заняться починкой вышедшей из строя военной техники. "Болгария была известна своей позицией против поставок оружия Украине", — указала газета.По данным издания, София активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер Петков и министр финансов Асен Василев. Газета назвала эту информацию особо пикантной, так как Болгария на тот момент производила топливо лишь из нефти, полученной от России. Дизель делают на Бургасском нефтехимическом комбинате, который тогда принадлежал и управлялся компанией "Лукойл". Боеприпасы, которые в Болгарии начали ускоренно производить, поступали на Украину не напрямую, дабы избежать обвинений в прямых поставках, и их транспортировка оплачивалась Лондоном и Вашингтоном. На одном из этапов грузовые рейсы с боеприпасами совершали посадку в Польше, в аэропорту Жешув близ украинской границы. Военную помощь со стороны Болгарии на запрос Welt подтвердил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Также сами Петков и Василев в интервью не стали отрицать данной информации. С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с вооружением становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845683011.html

https://ria.ru/20230116/laboratoriya-1845068948.html

https://ria.ru/20230118/zabluzhdenie-1845615653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дмитрий кулеба, болгария, украина, киев, лукойл, евросоюз, welt