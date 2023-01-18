https://ria.ru/20230118/boi-1845714363.html

Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин

Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023

Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин

Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны,... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T13:47

2023-01-18T13:47

2023-01-18T19:41

специальная военная операция на украине

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.Путин напомнил, что эти земли - исторические территории России, которые после развала Советского Союза отошли Украине. "Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить", - заметил он.Президент России обратил внимание, что "трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году". "И началась именно с антиконституционного государственного вооруженного переворота на Украине. И, как мы знаем, это требовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события в Донбассе", - обрисовал происходившее глава российского государства.Он отметил, что киевские власти начали по сути истреблять людей, проживавших на этих территориях - "только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков".

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

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донбасс, россия, владимир путин, украина, в мире