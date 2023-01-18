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Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин
Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.01.2023
Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин
Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:47
2023-01-18T13:47
2023-01-18T19:41
специальная военная операция на украине
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.Путин напомнил, что эти земли - исторические территории России, которые после развала Советского Союза отошли Украине. "Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить", - заметил он.Президент России обратил внимание, что "трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году". "И началась именно с антиконституционного государственного вооруженного переворота на Украине. И, как мы знаем, это требовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события в Донбассе", - обрисовал происходившее глава российского государства.Он отметил, что киевские власти начали по сути истреблять людей, проживавших на этих территориях - "только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков".
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донбасс, россия, владимир путин, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире
13:47 18.01.2023 (обновлено: 19:41 18.01.2023)
Россия нацелена на прекращение боевых действий на Украине, заявил Путин
Путин заявил, что шаги России в ходе спецоперации нацелены на прекращение боевых действий
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Полномасштабные боевые действия в Донбассе не прекращаются с 2014 года, и все действия России, в том числе спецоперация, нацелены на прекращение этой войны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда.
"По сути полномасштабные боевые действия в Донбассе с 2014 года не прекращались - с применением тяжелой техники, артиллерии, танков и авиации. Это все происходило. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и в специальной военной операции, - это попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях проживают", - указал он.
Путин напомнил, что эти земли - исторические территории России, которые после развала Советского Союза отошли Украине. "Россия примирилась с этим событием, несмотря на то, что это наши исторические территории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить", - заметил он.
Президент России обратил внимание, что "трагедия, связанная с событиями на Украине, началась в 2014 году". "И началась именно с антиконституционного государственного вооруженного переворота на Украине. И, как мы знаем, это требовало от нас оказания помощи крымчанам. Затем последовали события в Донбассе", - обрисовал происходившее глава российского государства.
Он отметил, что киевские власти начали по сути истреблять людей, проживавших на этих территориях - "только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, с русским языком и с традициями своего народа, своих предков".