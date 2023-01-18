01:27 18.01.2023 (обновлено: 05:18 18.01.2023)
Блинкен прокомментировал поставки западных танков Украине
Блинкен: США признают суверенное право каждой страны на решения о поставках танков Украине
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Вашингтон признает суверенное право каждой страны принимать решения о поставках танков Украины.
"Эти фундаментальные решения принимает каждая страна, и мы уважаем это", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Вашингтоне, комментируя ситуацию вокруг возможных поставок Германией танков Украине.
По утверждению Блинкена, решение о поставках Киеву конкретных типов вооружений является "суверенным решением" каждой страны.
Вместе с тем он напомнил, что в ближайшие дни в Германии под председательством министра обороны США Ллойда Остина пройдет заседание представителей НАТО по помощи Украине. "Я бы ожидал, что по итогам будут сделаны дополнительные объявления (о поставках военной помощи)", - сказал Блинкен.
Ранее газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что правительство Германии не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.