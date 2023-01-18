https://ria.ru/20230118/blinken-1845611007.html

Блинкен прокомментировал поставки западных танков Украине

Блинкен прокомментировал поставки западных танков Украине - РИА Новости, 18.01.2023

Блинкен прокомментировал поставки западных танков Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Вашингтон признает суверенное право каждой страны принимать решения о поставках танков Украины. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T01:27

2023-01-18T01:27

2023-01-18T05:18

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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Вашингтон признает суверенное право каждой страны принимать решения о поставках танков Украины. По утверждению Блинкена, решение о поставках Киеву конкретных типов вооружений является "суверенным решением" каждой страны.Вместе с тем он напомнил, что в ближайшие дни в Германии под председательством министра обороны США Ллойда Остина пройдет заседание представителей НАТО по помощи Украине. "Я бы ожидал, что по итогам будут сделаны дополнительные объявления (о поставках военной помощи)", - сказал Блинкен.Ранее газета Politico сообщала, что Франция и Польша подталкивают Германию к отправке танков Leopard Украине. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявлял, что правительство Германии не намерено поставлять Киеву танки Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в свою очередь, что Германия будет и впредь координировать свои действия с союзниками, поспешных решений не будет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ria.ru/20230116/challenger-2-1845197471.html

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в мире, энтони блинкен, джеймс клеверли, ллойд остин, украина, германия, россия, нато