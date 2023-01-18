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Блинкен заявил, что требования России к Украине неприемлемы - РИА Новости, 18.01.2023
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Блинкен заявил, что требования России к Украине неприемлемы
Блинкен заявил, что требования России к Украине неприемлемы - РИА Новости, 18.01.2023
Блинкен заявил, что требования России к Украине неприемлемы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:59
2023-01-18T07:33
в мире
энтони блинкен
владимир путин
джеймс клеверли
украина
россия
киев
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии".Блинкен сослался на президента России Владимира Путина, который, по его словам, говорил, что "если и пока Украина не признает новых территориальных реалий &lt;...&gt;, говорить будет не о чем" (цитата Блинкена – ред.)."Само по себе это не может стать отправной точкой (для переговоров)", - добавил госсекретарь США.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Москва неоднократно выражала открытость к переговорам по Украине при условии готовности со стороны Киева. При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы режим Зеленского продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В конце прошлого года российский лидер отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они".
https://ria.ru/20230118/niderlandy-1845608676.html
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в мире, энтони блинкен, владимир путин, джеймс клеверли, украина, россия, киев
В мире, Энтони Блинкен, Владимир Путин, Джеймс Клеверли, Украина, Россия, Киев
00:59 18.01.2023 (обновлено: 07:33 18.01.2023)
 
Блинкен заявил, что требования России к Украине неприемлемы

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал требование Москвы к Киеву признать новые территории

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что наладить переговорный процесс по Украине не позволяет российское требование к Киеву признать "новые территориальные реалии".

"Русские стараются продвигать нарратив, что они заинтересованы в дипломатии, а Украина, мы – нет. Это, разумеется, не соответствует действительности", - сказал он на совместной пресс-конференции с британским коллегой Джеймсом Клеверли.

Блинкен сослался на президента России Владимира Путина, который, по его словам, говорил, что "если и пока Украина не признает новых территориальных реалий <...>, говорить будет не о чем" (цитата Блинкена – ред.).
"Само по себе это не может стать отправной точкой (для переговоров)", - добавил госсекретарь США.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Премьер Нидерландов заявил о необходимости восстановить отношения с Россией
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва неоднократно выражала открытость к переговорам по Украине при условии готовности со стороны Киева. При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы режим Зеленского продолжал боевые действия, а также поставляют ему вооружения и готовят украинских военных на своей территории. В конце прошлого года российский лидер отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело – не мы же отказываемся от переговоров, а они".
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
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В миреЭнтони БлинкенВладимир ПутинДжеймс КлеверлиУкраинаРоссияКиев
 
 
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