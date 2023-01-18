https://ria.ru/20230118/bednost-1845701751.html
Глава МОТ рассказал, кто окажется за чертой бедности в 2023 году
Глава МОТ рассказал, кто окажется за чертой бедности в 2023 году - РИА Новости, 18.01.2023
Глава МОТ рассказал, кто окажется за чертой бедности в 2023 году
Ежедневный заработок более 200 миллионов людей, занятых 40 часов в неделю, в этом году будет составлять менее 1,9 доллара в день, заявил глава Международной... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T13:09
2023-01-18T13:09
2023-01-18T13:09
давос
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ЦЮРИХ, 18 янв - РИА Новости. Ежедневный заработок более 200 миллионов людей, занятых 40 часов в неделю, в этом году будет составлять менее 1,9 доллара в день, заявил глава Международной организации труда (МОТ) Жильбер Хунгбо. "По оценкам, в 2023 году 214 миллионов работников, занятых регулярно по 40 часов в неделю, по-прежнему не смогут получать за это 1,9 доллара в день. Так почему же они работают полный рабочий день, если при этом им будет трудно оплачивать основные потребности?", - сказал Хунгбо, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Как добавил глава МОТ, ожидается, что в текущем году число безработных в мире увеличится на 3 миллиона – до 208 миллионов человек.
https://ria.ru/20221215/bednost-1838912744.html
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давос
Глава МОТ рассказал, кто окажется за чертой бедности в 2023 году
Глава МОТ Хунгбо: более 200 миллионов работников окажутся за чертой бедности в 2023 году