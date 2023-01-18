СМИ: к наблюдению за поиском документов у Байдена хотели привлечь ФБР
WSJ: Минюст США хотел привлечь ФБР к наблюдению за поиском секретных документов у Байдена
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США рассматривало возможность привлечения сотрудников ФБР к наблюдению за процессом поиска секретных документов во владениях президента США Джо Байдена, однако отказалось от этой идеи, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Вместо этого обе стороны договорились, что личные адвокаты Байдена осмотрят его дома, сообщат минюсту, как только обнаружат какие-либо другие потенциально секретные записи, и организуют их изъятие правоохранительными органами", - говорится в сообщении издания.
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По данным источников, решение отказаться от привлечения ФБР связано с желанием избежать усложнения дальнейший этапов расследования и сотрудничеством адвокатом Байдена, которые быстро передали первую партию секретных документов.
На минувшей неделе министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях.
Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов.
Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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