https://ria.ru/20230118/bayden-1845656155.html

СМИ: к наблюдению за поиском документов у Байдена хотели привлечь ФБР

СМИ: к наблюдению за поиском документов у Байдена хотели привлечь ФБР - РИА Новости, 18.01.2023

СМИ: к наблюдению за поиском документов у Байдена хотели привлечь ФБР

Министерство юстиции США рассматривало возможность привлечения сотрудников ФБР к наблюдению за процессом поиска секретных документов во владениях президента США РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:04

2023-01-18T11:04

2023-01-18T11:04

в мире

джо байден

дональд трамп

вашингтон (штат)

сша

украина

фбр

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США рассматривало возможность привлечения сотрудников ФБР к наблюдению за процессом поиска секретных документов во владениях президента США Джо Байдена, однако отказалось от этой идеи, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Вместо этого обе стороны договорились, что личные адвокаты Байдена осмотрят его дома, сообщат минюсту, как только обнаружат какие-либо другие потенциально секретные записи, и организуют их изъятие правоохранительными органами", - говорится в сообщении издания. По данным источников, решение отказаться от привлечения ФБР связано с желанием избежать усложнения дальнейший этапов расследования и сотрудничеством адвокатом Байдена, которые быстро передали первую партию секретных документов. На минувшей неделе министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хура на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20230118/bayden-1845617176.html

https://ria.ru/20230117/ssha-1845228545.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, дональд трамп, вашингтон (штат), сша, украина, фбр