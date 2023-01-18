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Поющий Байден стал посмешищем - РИА Новости, 18.01.2023
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Поющий Байден стал посмешищем
Поющий Байден стал посмешищем - РИА Новости, 18.01.2023
Поющий Байден стал посмешищем
Президент США Джо Байден стал объектом насмешек в Сети после публикации видео, на котором он забывает имя правозащитницы, которую поздравляет с днем рождения,... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T05:01
2023-01-18T05:01
в мире
джо байден
мартин лютер кинг
сша
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом насмешек в Сети после публикации видео, на котором он забывает имя правозащитницы, которую поздравляет с днем рождения, пишет журнал Newsweek.Случай произошел в понедельник на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Американский лидер решил поздравить с днем рождения Арндрею Уотерс Кинг, жену Мартина Лютера Кинга-третьего, который является сыном известного борца за права темнокожих американцев Мартина Лютера Кинга.Байден решил спеть песню Happy Birthday, при этом он "запутался" и "что-то пробормотал" в тот момент, когда нужно было произнести имя Арндреи.Видео с ляпом президента набрало более двух миллионов просмотров и стало вирусным, при этом многие пользователи начали делиться высмеивающими его картинками.Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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в мире, джо байден, мартин лютер кинг, сша, вашингтон (штат)
В мире, Джо Байден, Мартин Лютер Кинг, США, Вашингтон (штат)
05:01 18.01.2023
 
Поющий Байден стал посмешищем

Newsweek: ляп президента США Байдена во время пения вызвал волну насмешек в Сети

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден стал объектом насмешек в Сети после публикации видео, на котором он забывает имя правозащитницы, которую поздравляет с днем рождения, пишет журнал Newsweek.
Случай произошел в понедельник на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня Мартина Лютера Кинга. Американский лидер решил поздравить с днем рождения Арндрею Уотерс Кинг, жену Мартина Лютера Кинга-третьего, который является сыном известного борца за права темнокожих американцев Мартина Лютера Кинга.
Байден решил спеть песню Happy Birthday, при этом он "запутался" и "что-то пробормотал" в тот момент, когда нужно было произнести имя Арндреи.
Видео с ляпом президента набрало более двух миллионов просмотров и стало вирусным, при этом многие пользователи начали делиться высмеивающими его картинками.
Байден, которому в прошлом году исполнилось 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Он регулярно попадает в курьезные ситуации, оппоненты американского лидера считают причиной этого возраст и возможные проблемы со здоровьем.
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В миреДжо БайденМартин Лютер КингСШАВашингтон (штат)
 
 
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