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Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой - РИА Новости, 18.01.2023
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Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой
Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой - РИА Новости, 18.01.2023
Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова взять на контроль дело журналистки Александры... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T17:31
2023-01-18T17:31
игорь краснов
россия
валерий фадеев
александра баязитова
журналистика
общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
москва
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова взять на контроль дело журналистки Александры Баязитовой. Ранее член СПЧ Алексей Мельников проверил условия содержания под стражей обвиняемой в вымогательстве Баязитовой. По его данным, ей в изоляторе своевременно и в необходимом объеме предоставляют лекарства, но в условиях СИЗО из-за ограниченности возможностей медсанчасти "невозможно быстро оказывать помощь по ряду направлений медицины, а Баязитова имеет ряд хронических заболеваний". "Совет просит вас взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Александры Баязитовой", - говорится в обращении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета. Фадеев в своем письме обратил внимание на состояние здоровья Баязитовой. "В условиях следственного изолятора многие ее хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже четыре месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мама", - написал Фадеев. Кузьминский суд Москвы в декабре продлил до 7 февраля 2023 года срок содержания под стражей Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.
https://ria.ru/20230118/shtraf-1845662857.html
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игорь краснов, россия, валерий фадеев, александра баязитова, журналистика, общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, генеральная прокуратура рф
Игорь Краснов, Россия, Валерий Фадеев, Александра Баязитова, журналистика, Общество, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Москва, Генеральная прокуратура РФ
17:31 18.01.2023
 
Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой

Глава СПЧ Фадеев попросил генпрокурора взять на контроль дело журналистки Баязитовой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЖурналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова взять на контроль дело журналистки Александры Баязитовой.
Ранее член СПЧ Алексей Мельников проверил условия содержания под стражей обвиняемой в вымогательстве Баязитовой. По его данным, ей в изоляторе своевременно и в необходимом объеме предоставляют лекарства, но в условиях СИЗО из-за ограниченности возможностей медсанчасти "невозможно быстро оказывать помощь по ряду направлений медицины, а Баязитова имеет ряд хронических заболеваний".
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"Совет просит вас взять на контроль данное уголовное дело и поручить проверить законность и обоснованность избрания меры пресечения в отношении Александры Баязитовой", - говорится в обращении главы СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Фадеев в своем письме обратил внимание на состояние здоровья Баязитовой. "В условиях следственного изолятора многие ее хронические заболевания могут обостриться. Обращает на себя внимание также тот факт, что уже четыре месяца никаких следственных действий с ее участием не производилось. Кроме того, на иждивении Александры Баязитовой до ареста находилась ее 74-летняя мама", - написал Фадеев.
Кузьминский суд Москвы в декабре продлил до 7 февраля 2023 года срок содержания под стражей Баязитовой, обвиняемой в вымогательстве денег у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова.
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Игорь КрасновРоссияВалерий ФадеевАлександра БаязитоважурналистикаОбществоСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)МоскваГенеральная прокуратура РФ
 
 
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