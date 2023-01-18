Рейтинг@Mail.ru
Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин - РИА Новости, 18.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230118/banki-1845676494.html
Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин
Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин - РИА Новости, 18.01.2023
Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сейчас рассматривает пару обращений на согласование сделок по продаже незначительных иностранных... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T12:00
2023-01-18T12:00
банки
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4d5821fffdf3ff5d35491348d816590a.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сейчас рассматривает пару обращений на согласование сделок по продаже незначительных иностранных банковских "дочек", но заявок по крупным игрокам нет, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках возможны только на основании его специального разрешения. После этого осенью глава государства утвердил соответствующий список из 45 кредитных организаций, включив в него, в частности, Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк". Первое разрешение в рамках указа было выдано президентом в конце ноября - для покупки "АвтоВАЗом" "РН банка" альянса Renault-Nissan.
https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308807_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_7c5c618702783657b91db10e0fbbf66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
банки, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Банки, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
12:00 18.01.2023
 
Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин

Минфин заявил об отсутствии заявок от крупных иностранных банков на продажу "дочек"

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сейчас рассматривает пару обращений на согласование сделок по продаже незначительных иностранных банковских "дочек", но заявок по крупным игрокам нет, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Там есть пара заявок незначительных банков, совсем мелких. Но крупных никаких нет заявок", - ответил он на соответствующий вопрос.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках возможны только на основании его специального разрешения. После этого осенью глава государства утвердил соответствующий список из 45 кредитных организаций, включив в него, в частности, Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк".
Первое разрешение в рамках указа было выдано президентом в конце ноября - для покупки "АвтоВАЗом" "РН банка" альянса Renault-Nissan.
Вывеска Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:54
Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок
 
БанкиЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала