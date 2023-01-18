https://ria.ru/20230118/banki-1845676494.html

Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин

Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин - РИА Новости, 18.01.2023

Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сейчас рассматривает пару обращений на согласование сделок по продаже незначительных иностранных... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T12:00

2023-01-18T12:00

2023-01-18T12:00

банки

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сейчас рассматривает пару обращений на согласование сделок по продаже незначительных иностранных банковских "дочек", но заявок по крупным игрокам нет, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках возможны только на основании его специального разрешения. После этого осенью глава государства утвердил соответствующий список из 45 кредитных организаций, включив в него, в частности, Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк". Первое разрешение в рамках указа было выдано президентом в конце ноября - для покупки "АвтоВАЗом" "РН банка" альянса Renault-Nissan.

https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

банки, экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)