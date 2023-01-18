Заявок на продажу "дочек" от крупных иностранных банков нет, заявил Минфин
Минфин заявил об отсутствии заявок от крупных иностранных банков на продажу "дочек"
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сейчас рассматривает пару обращений на согласование сделок по продаже незначительных иностранных банковских "дочек", но заявок по крупным игрокам нет, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
"Там есть пара заявок незначительных банков, совсем мелких. Но крупных никаких нет заявок", - ответил он на соответствующий вопрос.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в некоторых банках возможны только на основании его специального разрешения. После этого осенью глава государства утвердил соответствующий список из 45 кредитных организаций, включив в него, в частности, Райффайзенбанк, "Юникредит", Ситибанк и "ОТП банк".
Первое разрешение в рамках указа было выдано президентом в конце ноября - для покупки "АвтоВАЗом" "РН банка" альянса Renault-Nissan.