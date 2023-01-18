https://ria.ru/20230118/aviadeboshir-1845830445.html
Рейс из Москвы в Гоа экстренно сел в Узбекистане из-за дебошира
Рейс из Москвы в Гоа экстренно сел в Узбекистане из-за дебошира - РИА Новости, 18.01.2023
Рейс из Москвы в Гоа экстренно сел в Узбекистане из-за дебошира
Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Гоа, вечером в среду экстренно сел в узбекском Ургенче из-за пьяного дебошира на борту, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T20:11
2023-01-18T20:11
2023-01-18T20:11
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ТАШКЕНТ, 18 янв – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Гоа, вечером в среду экстренно сел в узбекском Ургенче из-за пьяного дебошира на борту, сообщил РИА Новости представитель Uzbekistan Airports. "Экипаж рейса "Аэрофлота AFL-236 Москва-Гоа запросил экстренную посадку в запасном аэропорту Ургенча. Причина – пьяный дебошир на борту самолета", - сказал представитель Uzbekistan Airports. Он уточнил, что посадка лайнера Boeing 777-300 в 20.29 (18.29 мск) прошла штатно. На борт самолета поднялась полиция и доставила россиянина-дебошира в аэропорт. В ближайшее время самолет с 355 пассажирами вылетит из Ургенча к месту назначения, добавили в Uzbekistan Airports.
https://ria.ru/20230117/deboshir-1845360516.html
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туризм, новости - туризм, ургенч, гоа, аэрофлот, туристы, самолеты, аэропорты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ургенч, Гоа, Аэрофлот, туристы, Самолеты, Аэропорты
Рейс из Москвы в Гоа экстренно сел в Узбекистане из-за дебошира
Рейс из Москвы в Гоа экстренно сел в узбекском Ургенче из-за пьяного дебошира
ТАШКЕНТ, 18 янв – РИА Новости. Самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Гоа, вечером в среду экстренно сел в узбекском Ургенче из-за пьяного дебошира на борту, сообщил РИА Новости представитель Uzbekistan Airports.
"Экипаж рейса "Аэрофлота AFL-236 Москва-Гоа запросил экстренную посадку в запасном аэропорту Ургенча. Причина – пьяный дебошир на борту самолета", - сказал представитель Uzbekistan Airports.
Он уточнил, что посадка лайнера Boeing 777-300 в 20.29 (18.29 мск) прошла штатно. На борт самолета поднялась полиция и доставила россиянина-дебошира в аэропорт. В ближайшее время самолет с 355 пассажирами вылетит из Ургенча к месту назначения, добавили в Uzbekistan Airports.