https://ria.ru/20230118/arestovich-1845739817.html
Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку
Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку - РИА Новости, 18.01.2023
Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку
Читатели китайского портала "Гуанча" предложили свои варианты, почему бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:01
2023-01-18T15:01
2023-01-18T17:02
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
украина
днепропетровск
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529769_278:296:2031:1282_1920x0_80_0_0_eeda1b36706a8339a783ef407b1fbd23.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" предложили свои варианты, почему бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке.Комментаторы посчитали, что на самом деле его уход с должности связан с несоблюдением "сценария" Владимира Зеленского."Если будет доказано, что украинские власти преднамеренно взорвали жилой дом, то граждане Украины должны подняться и затоптать насмерть Зеленского! Если будет доказано, что жилой дом был случайно разбомблен сбитыми ракетами ПВО военных, то граждане Украины должны подняться и затоптать насмерть министра обороны!" — написал другой участник обсуждения."Если идешь вразрез с Зеленским, понятное дело, что тебя выкинут! Кто же тогда поверит Киеву?" — съязвил еще один читатель."Зеленский терпеть не может, когда другие говорят правду. Он все равно бы его уволил", — прокомментировал пользователь."Этот советник был одним из дублеров актера Зеленского. По требованию сценариста, режиссера и продюсера надо было врать, а он не врал... Подвел главного актера. Увольнение было лишь вопросом времени", — подытожил участник обсуждения.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Как заявил Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.После этого советник главы офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты начали сбор подписей за отставку политика, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку страны проверить Арестовича.В результате, он отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после подал заявление об отставке, которую в тот же день принял офис украинского лидера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html
https://ria.ru/20230118/ukraina-1845723080.html
украина
днепропетровск
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767529769_0:2:2048:1538_1920x0_80_0_0_a88a5c881fca972fb9b9ed89c72f7178.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, алексей арестович , украина, днепропетровск, киев
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Украина, Днепропетровск, Киев
15:01 18.01.2023 (обновлено: 17:02 18.01.2023)
Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку
Читатели "Гуанча" раскрыли, почему Арестович ушел в отставку
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуанча
" предложили свои варианты, почему бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке.
Комментаторы посчитали, что на самом деле его уход с должности связан с несоблюдением "сценария" Владимира Зеленского.
"Ошибки действительно случаются, в актерском деле все должно следовать сценарию, а не служить правде. Кроме того, хотелось бы спросить, что еще за украинская оппозиция? Разве оппозицию не объявили вне закона и не классифицируют как государственную измену?" — поинтересовался пользователь.
"Если будет доказано, что украинские власти преднамеренно взорвали жилой дом, то граждане Украины должны подняться и затоптать насмерть Зеленского! Если будет доказано, что жилой дом был случайно разбомблен сбитыми ракетами ПВО военных, то граждане Украины должны подняться и затоптать насмерть министра обороны!" — написал другой участник обсуждения.
"Если идешь вразрез с Зеленским, понятное дело, что тебя выкинут! Кто же тогда поверит Киеву?" — съязвил еще один читатель.
"Зеленский терпеть не может, когда другие говорят правду. Он все равно бы его уволил", — прокомментировал пользователь.
"Этот советник был одним из дублеров актера Зеленского. По требованию сценариста, режиссера и продюсера надо было врать, а он не врал... Подвел главного актера. Увольнение было лишь вопросом времени", — подытожил участник обсуждения.
В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Как заявил Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.
После этого советник главы офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты начали сбор подписей за отставку политика, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку страны проверить Арестовича.
В результате, он отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после подал заявление об отставке, которую в тот же день принял офис украинского лидера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>