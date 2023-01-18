https://ria.ru/20230118/arestovich-1845739817.html

Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку

Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку - РИА Новости, 18.01.2023

Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку

Читатели китайского портала "Гуанча" предложили свои варианты, почему бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:01

2023-01-18T15:01

2023-01-18T17:02

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

украина

днепропетровск

киев

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" предложили свои варианты, почему бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подал заявление об отставке.Комментаторы посчитали, что на самом деле его уход с должности связан с несоблюдением "сценария" Владимира Зеленского."Если будет доказано, что украинские власти преднамеренно взорвали жилой дом, то граждане Украины должны подняться и затоптать насмерть Зеленского! Если будет доказано, что жилой дом был случайно разбомблен сбитыми ракетами ПВО военных, то граждане Украины должны подняться и затоптать насмерть министра обороны!" — написал другой участник обсуждения."Если идешь вразрез с Зеленским, понятное дело, что тебя выкинут! Кто же тогда поверит Киеву?" — съязвил еще один читатель."Зеленский терпеть не может, когда другие говорят правду. Он все равно бы его уволил", — прокомментировал пользователь."Этот советник был одним из дублеров актера Зеленского. По требованию сценариста, режиссера и продюсера надо было врать, а он не врал... Подвел главного актера. Увольнение было лишь вопросом времени", — подытожил участник обсуждения.В минувшую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Как заявил Алексей Арестович в эфире одного из YouTube-каналов, на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны.После этого советник главы офиса Зеленского столкнулся с волной критики. В частности, украинские депутаты начали сбор подписей за отставку политика, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку страны проверить Арестовича.В результате, он отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после подал заявление об отставке, которую в тот же день принял офис украинского лидера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230116/upts-1845128072.html

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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , украина, днепропетровск, киев