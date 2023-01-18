https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html
В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками
В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками - РИА Новости, 18.01.2023
В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками
Археологи нашли в Фаюмском некрополе в Египте захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак, сообщается на сайте Центра египтологических исследований Российской РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T05:16
2023-01-18T05:16
2023-01-18T05:16
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Археологи нашли в Фаюмском некрополе в Египте захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак, сообщается на сайте Центра египтологических исследований Российской академии наукук."Подросток восьми – девяти лет был уложен поверх тел 142 собак разного возраста, преимущественно щенков (87 процентов)", — уточняется в публикации. Захоронение относится к римскому периоду и датируется I веком до нашей эры – I веком нашей эры.Ранее было известно лишь об одном случае погребения ребенка с собаками – "на территории элитарного некрополя Иераконполя (HK6)", рассказывают в РАН."Захоронения, подобные обнаруженному специалистами Центра, не типичны для Египта. Массовое погребение собак может свидетельствовать о синтезе религиозно-магических представлений египтян и проживавших в Фаюме иноземцев, породившем новые формы ритуальной практики", – говорится в публикации.О случае также пишет Heritage Daily. В публикации указывается, что останки животных осмотрела зоолог Галина Белова. По ее мнению, они скончались в одно время. Признаков насилия над ними нет. На телах псов есть синяя глина – она была распространена в водоемах времен Древнего Египта. Возможно, было наводнение, и звери утонули, говорится в статье. Почему в могиле ребенок – загадка, пишут СМИ. Быть может, он присматривал за собаками. Запутал ученых и тот факт, что у малыша была сумка изо льна на голове. Ранее археологи нашли могилу, в которой подобный мешок также был на голове усопшего. Но похороненный в ней человек, скорее всего, был казнен. У него была стрела в сердце, уточняет Heritage Daily.
https://ria.ru/20230117/archaeology-1845208214.html
https://ria.ru/20230117/archaeology-1845211259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, египет
Новости культуры, Археология, Египет, Культура
В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками
Археологи нашли в некрополе Фаюмского оазиса захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости.
Археологи нашли в Фаюмском некрополе в Египте захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак, сообщается
на сайте Центра египтологических исследований Российской академии наукук.
"Подросток восьми – девяти лет был уложен поверх тел 142 собак разного возраста, преимущественно щенков (87 процентов)", — уточняется в публикации.
Захоронение относится к римскому периоду и датируется I веком до нашей эры – I веком нашей эры.
Ранее было известно лишь об одном случае погребения ребенка с собаками – "на территории элитарного некрополя Иераконполя (HK6)", рассказывают в РАН.
"Захоронения, подобные обнаруженному специалистами Центра, не типичны для Египта. Массовое погребение собак может свидетельствовать о синтезе религиозно-магических представлений египтян и проживавших в Фаюме иноземцев, породившем новые формы ритуальной практики", – говорится в публикации.
О случае также пишет
Heritage Daily. В публикации указывается, что останки животных осмотрела зоолог Галина Белова. По ее мнению, они скончались в одно время. Признаков насилия над ними нет.
На телах псов есть синяя глина – она была распространена в водоемах времен Древнего Египта. Возможно, было наводнение, и звери утонули, говорится в статье.
Почему в могиле ребенок – загадка, пишут СМИ. Быть может, он присматривал за собаками. Запутал ученых и тот факт, что у малыша была сумка изо льна на голове.
Ранее археологи нашли могилу, в которой подобный мешок также был на голове усопшего. Но похороненный в ней человек, скорее всего, был казнен. У него была стрела в сердце, уточняет Heritage Daily.