https://ria.ru/20230118/archeology-1845532435.html

В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками

В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками - РИА Новости, 18.01.2023

В Египте нашли загадочное древнее захоронение ребенка со 142 собаками

Археологи нашли в Фаюмском некрополе в Египте захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак, сообщается на сайте Центра египтологических исследований Российской РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T05:16

2023-01-18T05:16

2023-01-18T05:16

новости культуры

археология

египет

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845488171_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_95d14d4ca4ee7a874c942921f6e7e988.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Археологи нашли в Фаюмском некрополе в Египте захоронение восьмилетнего ребенка и 142 собак, сообщается на сайте Центра египтологических исследований Российской академии наукук."Подросток восьми – девяти лет был уложен поверх тел 142 собак разного возраста, преимущественно щенков (87 процентов)", — уточняется в публикации. Захоронение относится к римскому периоду и датируется I веком до нашей эры – I веком нашей эры.Ранее было известно лишь об одном случае погребения ребенка с собаками – "на территории элитарного некрополя Иераконполя (HK6)", рассказывают в РАН."Захоронения, подобные обнаруженному специалистами Центра, не типичны для Египта. Массовое погребение собак может свидетельствовать о синтезе религиозно-магических представлений египтян и проживавших в Фаюме иноземцев, породившем новые формы ритуальной практики", – говорится в публикации.О случае также пишет Heritage Daily. В публикации указывается, что останки животных осмотрела зоолог Галина Белова. По ее мнению, они скончались в одно время. Признаков насилия над ними нет. На телах псов есть синяя глина – она была распространена в водоемах времен Древнего Египта. Возможно, было наводнение, и звери утонули, говорится в статье. Почему в могиле ребенок – загадка, пишут СМИ. Быть может, он присматривал за собаками. Запутал ученых и тот факт, что у малыша была сумка изо льна на голове. Ранее археологи нашли могилу, в которой подобный мешок также был на голове усопшего. Но похороненный в ней человек, скорее всего, был казнен. У него была стрела в сердце, уточняет Heritage Daily.

https://ria.ru/20230117/archaeology-1845208214.html

https://ria.ru/20230117/archaeology-1845211259.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, археология, египет