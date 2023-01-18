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В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет
В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет - РИА Новости, 18.01.2023
В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет
В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:10
2023-01-18T11:51
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
бровары
киевская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба."В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", — написал он в своем Telegram-канале.По данным МВД Украины, повреждения получили пять человек. В свою очередь, советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила о погибших, но не назвала их число.Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что среди пострадавших нет детей.Падение летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры также подтвердил представитель офиса президента Кирилл Тимошенко.
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украина
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украина, киев, в мире, бровары, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Бровары, Киевская область
10:10 18.01.2023 (обновлено: 11:51 18.01.2023)
 
В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет

Вблизи детского сада в Броварах в Киевской области упал вертолет

© AFP 2023 / Sergei SupinskyНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", — написал он в своем Telegram-канале.
По данным МВД Украины, повреждения получили пять человек. В свою очередь, советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила о погибших, но не назвала их число.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что среди пострадавших нет детей.
Падение летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры также подтвердил представитель офиса президента Кирилл Тимошенко.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреБроварыКиевская область
 
 
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