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В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет
В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет - РИА Новости, 18.01.2023
В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет
В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T10:10
2023-01-18T10:10
2023-01-18T11:51
специальная военная операция на украине
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киевская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба."В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", — написал он в своем Telegram-канале.По данным МВД Украины, повреждения получили пять человек. В свою очередь, советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила о погибших, но не назвала их число.Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что среди пострадавших нет детей.Падение летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры также подтвердил представитель офиса президента Кирилл Тимошенко.
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Бровары, Киевская область
10:10 18.01.2023 (обновлено: 11:51 18.01.2023)
В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет
Вблизи детского сада в Броварах в Киевской области упал вертолет