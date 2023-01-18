https://ria.ru/20230118/apparat-1845643175.html

В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет

В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет - РИА Новости, 18.01.2023

В Киевской области рядом с детским садом упал вертолет

В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T10:10

2023-01-18T10:10

2023-01-18T11:51

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Броварах Киевской области упал вертолет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба."В городе Бровары рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в садике находились дети и сотрудники заведения. На данных момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие", — написал он в своем Telegram-канале.По данным МВД Украины, повреждения получили пять человек. В свою очередь, советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова сообщила о погибших, но не назвала их число.Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что среди пострадавших нет детей.Падение летательного аппарата на объект социальной инфраструктуры также подтвердил представитель офиса президента Кирилл Тимошенко.

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

украина, киев, в мире, бровары, киевская область