https://ria.ru/20230118/antibiotiki-1845660172.html
Минздрав узнал, как россияне принимают антибиотики
Минздрав узнал, как россияне принимают антибиотики - РИА Новости, 18.01.2023
Минздрав узнал, как россияне принимают антибиотики
Уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:17
2023-01-18T11:17
2023-01-18T11:17
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. Ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ) в 2022 году провели исследование уровня знаний, отношения и поведения граждан России в области устойчивости к противомикробным препаратам. В исследовании приняли участие 2 725 человек, из которых 45,6% мужчин и 54,4% – женщин. Распределение участников по полу и возрасту соответствовало структуре населения РФ. "По результатам исследования уровень потребления антибактериальных препаратов находится на высоком уровне: за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% (1 489 человек) респондентов. Из числа принимавших препараты около половины (49,1%, 732 человека) занимались самолечением", - говорится в сообщении. В подавляющем большинстве респонденты покупали антибиотики в аптеке без рецепта врача, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено, отметили в пресс-службе. Кроме того, в 72,5% случаев прием антибактериальных препаратов являлся нерациональным, пациенты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени, а также принимали антибиотики не по назначению врача – при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее, а также для профилактики инфекций, подчеркнули в ведомстве. С учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков, в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230110/superbakterii-1843729451.html
https://ria.ru/20220817/superbakterii-1810016166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Минздрав узнал, как россияне принимают антибиотики
Исследование: более половины принимающих антибиотики россиян занимаются самолечением
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением, сообщила пресс-служба Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
Ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России (ЦНИИОИЗ) в 2022 году провели исследование уровня знаний, отношения и поведения граждан России в области устойчивости к противомикробным препаратам. В исследовании приняли участие 2 725 человек, из которых 45,6% мужчин и 54,4% – женщин. Распределение участников по полу и возрасту соответствовало структуре населения РФ.
"По результатам исследования уровень потребления антибактериальных препаратов находится на высоком уровне: за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% (1 489 человек) респондентов. Из числа принимавших препараты около половины (49,1%, 732 человека) занимались самолечением", - говорится в сообщении.
В подавляющем большинстве респонденты покупали антибиотики в аптеке без рецепта врача, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в 72,5% случаев прием антибактериальных препаратов являлся нерациональным, пациенты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени, а также принимали антибиотики не по назначению врача – при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее, а также для профилактики инфекций, подчеркнули в ведомстве.
С учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков, в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов, пояснили в пресс-службе.