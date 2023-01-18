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Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023
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Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков
Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:23
2023-01-18T11:23
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и антибиотики, и призвал соблюдать нормы законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением. "Нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится к грубым нарушениям лицензионных требований, за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении. Росздравнадзор призвал аптечные организации неуклонно соблюдать нормы законодательства в части отпуска рецептурных препаратов, а граждан – ответственно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
11:23 18.01.2023
 
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков

Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать нормы закона по продаже антибиотиков

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и антибиотики, и призвал соблюдать нормы законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением.
"Нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится к грубым нарушениям лицензионных требований, за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.
Росздравнадзор призвал аптечные организации неуклонно соблюдать нормы законодательства в части отпуска рецептурных препаратов, а граждан – ответственно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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