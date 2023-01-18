https://ria.ru/20230118/antibiotik-1845662517.html

Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков

Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023

Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков

Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T11:23

2023-01-18T11:23

2023-01-18T11:23

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и антибиотики, и призвал соблюдать нормы законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением. "Нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится к грубым нарушениям лицензионных требований, за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении. Росздравнадзор призвал аптечные организации неуклонно соблюдать нормы законодательства в части отпуска рецептурных препаратов, а граждан – ответственно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.

https://ria.ru/20230117/nauka-1845253571.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)