https://ria.ru/20230118/antibiotik-1845662517.html
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков - РИА Новости, 18.01.2023
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков
Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T11:23
2023-01-18T11:23
2023-01-18T11:23
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Росздравнадзор напомнил аптечным организациям об административной ответственности за нарушения отпуска рецептурных препаратов, к которым относятся и антибиотики, и призвал соблюдать нормы законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось, что уровень потребления антибиотиков в России высокий – по данным исследования, за последний год их принимали более 54%, из них около половины занимались самолечением. "Нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится к грубым нарушениям лицензионных требований, за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении. Росздравнадзор призвал аптечные организации неуклонно соблюдать нормы законодательства в части отпуска рецептурных препаратов, а граждан – ответственно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и принимать лекарства только по назначению врача.
https://ria.ru/20230117/nauka-1845253571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков
Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать нормы закона по продаже антибиотиков