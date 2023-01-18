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Бойцы "Ахмата" взяли опорный пункт под Марьинкой, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230118/akhmat-1845607448.html
Бойцы "Ахмата" взяли опорный пункт под Марьинкой, заявил Кадыров
Бойцы "Ахмата" взяли опорный пункт под Марьинкой, заявил Кадыров - РИА Новости, 18.01.2023
Бойцы "Ахмата" взяли опорный пункт под Марьинкой, заявил Кадыров
Бойцы полка спецназа "Ахмат" взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении, большое число украинских военных попали в плен, сообщил глава Чечни Рамзан... РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T00:19
2023-01-18T07:30
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бойцы полка спецназа "Ахмат" взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении, большое число украинских военных попали в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке."Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен", - написал Кадыров в Telegram-канале.Этот узел сопротивления, по его словам, был оборудован и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался "в выгодной для врага местности". Захват укрепительного района — "блестящий результат наших воинов", отметил Кадыров. Он назвал взятый рубеж обороны стратегически важным, что демонстрирует существенный успех на Марьинском фронте."Обратите внимание, что под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывают первую помощь пленным. Буквально несколькими минутами ранее эти рассчитывающие на милость победителей лица стреляли по нашим воинам, а после боя те спасают им жизни. Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра", - заключил глава Чечни.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда ведутся обстрелы из артиллерии.
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рамзан кадыров, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Вооруженные силы Украины
00:19 18.01.2023 (обновлено: 07:30 18.01.2023)
 
Бойцы "Ахмата" взяли опорный пункт под Марьинкой, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: бойцы "Ахмата" взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова
Боевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевая машина пехоты полка имени Ахмата Кадырова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бойцы полка спецназа "Ахмат" взяли штурмом опорный пункт на Марьинском направлении, большое число украинских военных попали в плен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Врио главы ДНР Денис Пушилин во вторник заявил о весомых успехах российских военных в Марьинке.
"Есть отличные новости из зоны СВО, а именно, с Марьинского направления! Бойцы полка спецназначения "Север-АХМАТ" имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МО РФ взяли штурмом опорный пункт, включая укрепленные позиции. Уничтожена большая часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Этот узел сопротивления, по его словам, был оборудован и состоял из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений и располагался "в выгодной для врага местности". Захват укрепительного района — "блестящий результат наших воинов", отметил Кадыров. Он назвал взятый рубеж обороны стратегически важным, что демонстрирует существенный успех на Марьинском фронте.
"Обратите внимание, что под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывают первую помощь пленным. Буквально несколькими минутами ранее эти рассчитывающие на милость победителей лица стреляли по нашим воинам, а после боя те спасают им жизни. Показательная картина, наглядно иллюстрирующая стороны зла и добра", - заключил глава Чечни.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда ведутся обстрелы из артиллерии.
Мы у них отвоевываем очень хорошие участки. Командир спецназа Ахмат о продвижении в Соледаре - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 20:06Специальная военная операция на Украине
Командир спецназа "Ахмат" рассказал о продвижении в Соледаре
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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