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На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты - РИА Новости, 18.01.2023
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Туризм
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На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты
На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты - РИА Новости, 18.01.2023
На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты
"Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево, сообщила компания. РИА Новости, 18.01.2023
2023-01-18T15:58
2023-01-18T15:58
туризм
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туризм
туристы
шереметьево (аэропорт)
аэроэкспресс
максим ликсутов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево, сообщила компания. "Инновационный сервис заработал для пассажиров в терминалах компании в Шереметьево. К биометрии подключили по два турникета в железнодорожных терминалах в Северном и Южном терминальных комплексах аэропорта – они обозначены специальными стикерами", — говорится в сообщении. Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом оплаты, нужно привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и "Тройку" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы". Пассажирам, которые уже используют сервис для проезда в метро и на МЦК, повторно регистрироваться не нужно. Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться и посмотреть в камеру, размещенную на нем. После идентификации пассажира произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу "Стандарт" и створки турникета откроются автоматически. "Аэроэкспресс" пишет, что до 16 февраля при оплате по биометрии для пассажиров действует скидка 50 рублей. Проведение расчетов обеспечивает банк ВТБ, уточняет компания. "Если сервис будет популярен, подключим турникеты в других столичных аэропортах. В системе сейчас зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, которые совершили свыше 46,5 миллиона проходов. Важно, что другие способы оплаты также продолжат работать, выбор всегда остается за пассажиром", — цитирует "Аэроэкспресс" слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, максим ликсутов
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шереметьево (аэропорт), Аэроэкспресс, Максим Ликсутов
15:58 18.01.2023
 
На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты

"Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкТерминал "Аэроэкспресса" в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Терминал Аэроэкспресса в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево, сообщила компания.
"Инновационный сервис заработал для пассажиров в терминалах компании в Шереметьево. К биометрии подключили по два турникета в железнодорожных терминалах в Северном и Южном терминальных комплексах аэропорта – они обозначены специальными стикерами", — говорится в сообщении.
Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом оплаты, нужно привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и "Тройку" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы". Пассажирам, которые уже используют сервис для проезда в метро и на МЦК, повторно регистрироваться не нужно.
Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться и посмотреть в камеру, размещенную на нем. После идентификации пассажира произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу "Стандарт" и створки турникета откроются автоматически.
"Аэроэкспресс" пишет, что до 16 февраля при оплате по биометрии для пассажиров действует скидка 50 рублей. Проведение расчетов обеспечивает банк ВТБ, уточняет компания.
"Если сервис будет популярен, подключим турникеты в других столичных аэропортах. В системе сейчас зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, которые совершили свыше 46,5 миллиона проходов. Важно, что другие способы оплаты также продолжат работать, выбор всегда остается за пассажиром", — цитирует "Аэроэкспресс" слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыШереметьево (аэропорт)АэроэкспрессМаксим Ликсутов
 
 
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