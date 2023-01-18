https://ria.ru/20230118/aeroekspress-1845743227.html

На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты

На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты - РИА Новости, 18.01.2023

На "Аэроэкспрессе" из Шереметьево появился инновационный способ оплаты

"Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево, сообщила компания. РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T15:58

2023-01-18T15:58

2023-01-18T15:58

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Аэроэкспресс" ввел возможность биометрической оплаты поездки из аэропорта Шереметьево, сообщила компания. "Инновационный сервис заработал для пассажиров в терминалах компании в Шереметьево. К биометрии подключили по два турникета в железнодорожных терминалах в Северном и Южном терминальных комплексах аэропорта – они обозначены специальными стикерами", — говорится в сообщении. Чтобы воспользоваться бесконтактным сервисом оплаты, нужно привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и "Тройку" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы". Пассажирам, которые уже используют сервис для проезда в метро и на МЦК, повторно регистрироваться не нужно. Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться и посмотреть в камеру, размещенную на нем. После идентификации пассажира произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу "Стандарт" и створки турникета откроются автоматически. "Аэроэкспресс" пишет, что до 16 февраля при оплате по биометрии для пассажиров действует скидка 50 рублей. Проведение расчетов обеспечивает банк ВТБ, уточняет компания. "Если сервис будет популярен, подключим турникеты в других столичных аэропортах. В системе сейчас зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, которые совершили свыше 46,5 миллиона проходов. Важно, что другие способы оплаты также продолжат работать, выбор всегда остается за пассажиром", — цитирует "Аэроэкспресс" слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шереметьево (аэропорт), аэроэкспресс, максим ликсутов