https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845555107.html

Американцы пришли в ярость из-за реакции Зеленского на слова Путина

Американцы пришли в ярость из-за реакции Зеленского на слова Путина - РИА Новости, 17.01.2023

Американцы пришли в ярость из-за реакции Зеленского на слова Путина

Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривил... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T17:46

2023-01-17T17:46

2023-01-17T18:42

политика

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривил лицо на фоне речи российского лидера Владимира Путина о мире."Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой."Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях."Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Зеленского на призыв Путина к миру. На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845512305.html

https://ria.ru/20230117/ukraina-1845511538.html

украина

сша

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политика, владимир зеленский, владимир путин, украина, сша, нато, россия, донбасс