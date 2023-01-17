17:46 17.01.2023 (обновлено: 18:42 17.01.2023)
Американцы пришли в ярость из-за реакции Зеленского на слова Путина
Американских пользователей Twitter привела в ярость реакция Зеленского на слова Путина
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter из США остро отреагировали на появившееся в Сети видео с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в 2019 году усмехался и кривил лицо на фоне речи российского лидера Владимира Путина о мире.
"Он думал, что коллективный Запад будет воевать за него, поэтому так уверенно себя вел", — заявил один из участников беседы.
"Надеюсь, теперь он осознал последствия своего поведения", — предположил другой.
"По вине Зеленского теперь украинцы расплачиваются своими жизнями", — напомнил еще один пользователь.
"Теперь ему точно не смешно", — заметили в комментариях.
"Он в течение нескольких лет планировал устроить хаос, заручившись поддержкой НАТО!" — подытожили пользователи.
Несколькими днями ранее журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Зеленского на призыв Путина к миру. На кадрах видно, как политик начинает себя странно вести во время того, как российский лидер говорит о содержании Минских соглашений.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.