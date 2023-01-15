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Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году - РИА Новости, 15.01.2023
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Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году
Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году - РИА Новости, 15.01.2023
Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году
Журналист Павел Зарубин, комментируя сообщения о введении против него санкций со стороны Украины, опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Владимира... РИА Новости, 15.01.2023
2023-01-15T20:13
2023-01-15T22:46
в мире
владимир зеленский
павел зарубин
владимир путин
париж
россия
украина
минские соглашения
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист Павел Зарубин, комментируя сообщения о введении против него санкций со стороны Украины, опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Владимира Зеленского на призыв Владимира Путина к миру в 2019 году."Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру", — говорится в подписи к ролику.На кадрах, ранее опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Владимира Путина о содержании Минских соглашений.В воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова."Нормандский" саммит в Париже состоялся в декабре 2019 года. На нем Путин и Зеленский впервые лично встретились в качестве президентов. Во время переговоров глав государств глава Украины настаивал на нарушении Минских соглашений. Так, он просил передать ВСУ контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.Как позже отметил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, украинскому лидеру "не удалось вскрыть "Минск-2", заменив его "Минском-3", убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей.
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в мире, владимир зеленский, павел зарубин, владимир путин, париж, россия, украина, минские соглашения, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Владимир Путин, Париж, Россия, Украина, Минские соглашения, Донбасс, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины
20:13 15.01.2023 (обновлено: 22:46 15.01.2023)
 
Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году

Журналист Зарубин показал кадры с реакцией Зеленского на речь Путина о Минских соглашениях

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист Павел Зарубин, комментируя сообщения о введении против него санкций со стороны Украины, опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Владимира Зеленского на призыв Владимира Путина к миру в 2019 году.
"Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру", — говорится в подписи к ролику.
На кадрах, ранее опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Владимира Путина о содержании Минских соглашений.
В воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова.
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"Нормандский" саммит в Париже состоялся в декабре 2019 года. На нем Путин и Зеленский впервые лично встретились в качестве президентов. Во время переговоров глав государств глава Украины настаивал на нарушении Минских соглашений. Так, он просил передать ВСУ контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Как позже отметил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, украинскому лидеру "не удалось вскрыть "Минск-2", заменив его "Минском-3", убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей.
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В миреВладимир ЗеленскийПавел ЗарубинВладимир ПутинПарижРоссияУкраинаМинские соглашенияДонбассСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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