https://ria.ru/20230115/zelenskiy-1845046523.html

Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году

Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году - РИА Новости, 15.01.2023

Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году

Журналист Павел Зарубин, комментируя сообщения о введении против него санкций со стороны Украины, опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Владимира... РИА Новости, 15.01.2023

2023-01-15T20:13

2023-01-15T20:13

2023-01-15T22:46

в мире

владимир зеленский

павел зарубин

владимир путин

париж

россия

украина

минские соглашения

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист Павел Зарубин, комментируя сообщения о введении против него санкций со стороны Украины, опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Владимира Зеленского на призыв Владимира Путина к миру в 2019 году."Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру", — говорится в подписи к ролику.На кадрах, ранее опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Владимира Путина о содержании Минских соглашений.В воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова."Нормандский" саммит в Париже состоялся в декабре 2019 года. На нем Путин и Зеленский впервые лично встретились в качестве президентов. Во время переговоров глав государств глава Украины настаивал на нарушении Минских соглашений. Так, он просил передать ВСУ контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.Как позже отметил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, украинскому лидеру "не удалось вскрыть "Минск-2", заменив его "Минском-3", убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей.

https://ria.ru/20230115/ssha-1845035690.html

https://ria.ru/20230115/ukraina-1845009069.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, павел зарубин, владимир путин, париж, россия, украина, минские соглашения, донбасс, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины