20:13 15.01.2023 (обновлено: 22:46 15.01.2023)
Зарубин снял на видео реакцию Зеленского на слова Путина о мире в 2019 году
Журналист Зарубин показал кадры с реакцией Зеленского на речь Путина о Минских соглашениях
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Журналист Павел Зарубин, комментируя сообщения о введении против него санкций со стороны Украины, опубликовал в Telegram-канале видео с реакцией Владимира Зеленского на призыв Владимира Путина к миру в 2019 году.
"Про Зеленского у меня есть одно личное воспоминание. Эти кадры я снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. То, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру", — говорится в подписи к ролику.
На кадрах, ранее опубликованных в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", видно, как украинский лидер усмехается и кривит лицо на фоне речи Владимира Путина о содержании Минских соглашений.
В воскресенье Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 198 деятелей, в том числе актера Егора Бероева, режиссера Андрея Кончаловского, продюсера Яны Рудковской, военного журналиста Семена Пегова.
"Нормандский" саммит в Париже состоялся в декабре 2019 года. На нем Путин и Зеленский впервые лично встретились в качестве президентов. Во время переговоров глав государств глава Украины настаивал на нарушении Минских соглашений. Так, он просил передать ВСУ контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Как позже отметил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко, украинскому лидеру "не удалось вскрыть "Минск-2", заменив его "Минском-3", убрать в первую очередь ссылки на изменения в конституции и вопрос с контролем над границей.