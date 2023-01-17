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Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/zelenskiy-1845336781.html
Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским
Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.01.2023
Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским
Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает госдеп. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T01:55
2023-01-17T01:55
специальная военная операция на украине
в мире
государственный департамент сша
министерство обороны сша
нато
россия
киев
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает госдеп. Госдеп не уточняет, состоялась ли встреча, но, как говорится в сообщении, в Киеве Шерман и другие члены делегации переговорили с премьером Украины и главой минобороны, среди затронутых тем были энергетика, помощь в восстановлении страны и продолжение оборонной поддержки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, государственный департамент сша, министерство обороны сша, нато, россия, киев, украина, владимир зеленский, венди шерман, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Государственный департамент США, Министерство обороны США, НАТО, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Венди Шерман, Сергей Лавров
01:55 17.01.2023
 
Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским

Госдеп: замгоссекретаря и замминобороны США находятся в Киеве для встречи с Зеленским

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает госдеп.
"Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы подтвердить поддержку США", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы госдепа.
Госдеп не уточняет, состоялась ли встреча, но, как говорится в сообщении, в Киеве Шерман и другие члены делегации переговорили с премьером Украины и главой минобороны, среди затронутых тем были энергетика, помощь в восстановлении страны и продолжение оборонной поддержки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАНАТОРоссияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийВенди ШерманСергей Лавров
 
 
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