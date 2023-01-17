Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским
Госдеп: замгоссекретаря и замминобороны США находятся в Киеве для встречи с Зеленским
© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает госдеп.
"Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы подтвердить поддержку США", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы госдепа.
Госдеп не уточняет, состоялась ли встреча, но, как говорится в сообщении, в Киеве Шерман и другие члены делегации переговорили с премьером Украины и главой минобороны, среди затронутых тем были энергетика, помощь в восстановлении страны и продолжение оборонной поддержки.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.