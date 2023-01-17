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Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским

Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.01.2023

Представители Госдепа и Пентагона находятся в Киеве для встречи с Зеленским

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает госдеп. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T01:55

2023-01-17T01:55

2023-01-17T01:55

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол находятся в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским, сообщает госдеп. Госдеп не уточняет, состоялась ли встреча, но, как говорится в сообщении, в Киеве Шерман и другие члены делегации переговорили с премьером Украины и главой минобороны, среди затронутых тем были энергетика, помощь в восстановлении страны и продолжение оборонной поддержки. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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