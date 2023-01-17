https://ria.ru/20230117/zelenskaya-1845362835.html
Читатели DM пришли в ярость из-за поездки жены Зеленского в Швейцарию
Читатели DM пришли в ярость из-за поездки жены Зеленского в Швейцарию - РИА Новости, 17.01.2023
Читатели DM пришли в ярость из-за поездки жены Зеленского в Швейцарию
Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена посетит Всемирный... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T09:01
2023-01-17T09:01
2023-01-17T15:01
в мире
владимир зеленский
давос
швейцария
украина
нато
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail резко отреагировали на новость о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена посетит Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария.Пользователи портала задались вопросами, как и на какие средства она может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину ее визита в страну."Годовое членство ВЭФ стоит 52 000 долларов. Билет в Давос — 19 000 долларов + НДС. А еще проезд и расходы. Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни", — отметил shaun1976."И именно здесь кроется реальная причина всего страдания, через которое сейчас проходит мир. Все. Проснитесь, люди", — призвал ChrisSS30."Речи о большем единстве? Нет. Она будет просить больше оружия. И она его получит. В конце концов, это Давос. Они не желают миру ничего, кроме зла", — прокомментировал Ur Rumbled."Ее соотечественники бегут в другие страны, а она в это время летает на частных самолетах. Ну ладно..." — пишет Plutosaturn.В понедельник в швейцарском Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ). Перспективы украинского конфликта и восстановления страны будут в центре дискуссий во второй день форума.На 11:00 запланировано выступление жены Владимира Зеленского Елены. Имя выступающего хранили в секрете, оно появилось в программе только накануне выступления. До этого организаторы указали только, что выступит "общественный деятель".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230117/naemniki-1845357195.html
https://ria.ru/20230116/forum-1845034821.html
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в мире, владимир зеленский, давос, швейцария, украина, нато
В мире, Владимир Зеленский, Давос, Швейцария, Украина, НАТО
09:01 17.01.2023 (обновлено: 15:01 17.01.2023)
Читатели DM пришли в ярость из-за поездки жены Зеленского в Швейцарию
Читатели Daily Mail набросились на жену Зеленского из-за ее поездки на ВЭФ в Давосе
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
Читатели британского издания Daily Mail
резко отреагировали на новость о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена посетит Всемирный экономический форум в Давосе, Швейцария.
Пользователи портала задались вопросами, как и на какие средства она может посещать подобные мероприятия, а также назвали настоящую причину ее визита в страну.
"Годовое членство ВЭФ стоит 52 000 долларов. Билет в Давос — 19 000 долларов + НДС. А еще проезд и расходы. Интересно, откуда берутся все эти деньги? О, подождите. Британские налогоплательщики финансируют их роскошный образ жизни", — отметил shaun1976.
"И именно здесь кроется реальная причина всего страдания, через которое сейчас проходит мир. Все. Проснитесь, люди", — призвал ChrisSS30.
"Ее страна находится в состоянии войны. Ее муж — президент. Она — законная цель. Как ей удалось благополучно сесть на самолет и прибыть в Швейцарию? Как он прогуливается по Киеву средь бела дня, не подвергая себя опасности? Откуда у него время и насколько безопасны фотосессия для Vogue, появление на церемонии вручения премии "Оскар" и визиты мировых чиновников и знаменитостей?" — поинтересовалась Beverly PaleMoon.
"Речи о большем единстве? Нет. Она будет просить больше оружия. И она его получит. В конце концов, это Давос. Они не желают миру ничего, кроме зла", — прокомментировал Ur Rumbled.
"Тратит деньги налогоплательщиков Великобритании на поездку по магазинам, одновременно отправляясь в Давос, чтобы собрать еще больше денег. Зеленские, новые цари", — возмутился Oli.2020.
"Ее соотечественники бегут в другие страны, а она в это время летает на частных самолетах. Ну ладно..." — пишет Plutosaturn.
В понедельник в швейцарском Давосе открылось 53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ). Перспективы украинского конфликта и восстановления страны будут в центре дискуссий во второй день форума.
На 11:00 запланировано выступление жены Владимира Зеленского Елены. Имя выступающего хранили в секрете, оно появилось в программе только накануне выступления. До этого организаторы указали только, что выступит "общественный деятель".
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США
и их союзники по НАТО
продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.