https://ria.ru/20230117/zasedanie-1845405326.html

В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году

В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году - РИА Новости, 17.01.2023

В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году

В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2023 году, открылась весенняя сессия. РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:09

2023-01-17T12:09

2023-01-17T12:18

госдума рф

политика

вячеслав володин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/26/1549692633_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_ccf1e79521589433029b7c5294eda30b.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2023 году, открылась весенняя сессия.Первое заседание весенней сессии начнется с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей думских фракций. В повестку внесен законопроект, согласно которому предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития России совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза - лично президенту.Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.

https://ria.ru/20230117/otsrochka-1845397755.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, политика, вячеслав володин, россия