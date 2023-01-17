https://ria.ru/20230117/zasedanie-1845405326.html
В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году
В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году - РИА Новости, 17.01.2023
В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2023 году, открылась весенняя сессия. РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:09
2023-01-17T12:09
2023-01-17T12:18
госдума рф
политика
вячеслав володин
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание в 2023 году, открылась весенняя сессия.Первое заседание весенней сессии начнется с выступления спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей думских фракций. В повестку внесен законопроект, согласно которому предлагается передача полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития России совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки прогноза - лично президенту.Также в ходе пленарного заседания парламентарии должны утвердить программу законопроектной работы на весеннюю сессию и календарь рассмотрения вопросов на январь.
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госдума рф, политика, вячеслав володин, россия
Госдума РФ, Политика, Вячеслав Володин, Россия
12:09 17.01.2023 (обновлено: 12:18 17.01.2023)
В Госдуме началось первое пленарное заседание в новом году
В Госдуме началось первое пленарное заседание в 2023 году