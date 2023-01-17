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Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время - РИА Новости, 17.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230117/zaes-1845402020.html
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время - РИА Новости, 17.01.2023
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время
Запуск энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации в случае отсутствия обстрелов станции со стороны украинских войск в ближайшее время возможен, сказал... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T12:00
2023-01-17T12:17
специальная военная операция на украине
владимир рогов
энергодар
запорожская область
днепр (город)
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации в случае отсутствия обстрелов станции со стороны украинских войск в ближайшее время возможен, сказал председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Мы все реже говорим про Запорожскую атомную электростанцию, потому что она входит в мирный режим эксплуатации. Практически обстрелы сошли на нет", - сказал Рогов в эфире "Радио КП". Он уточнил, что произошедшее является результатом успешной работы российских вооруженных сил в регионе, в частности, артиллерии, а также переброски украинских сил на восточный участок фронта. Рогов добавил, что не исключена возможность запуска ЗАЭС в режим генерации. "Два энергоблока работают в режиме горячего останова, остальные – в режиме холодного останова. Горячий останов позволяет обеспечивать жителей Энергодара мало-мальски пригодными для жизни условиями - обеспечивать отоплением и горячей водой. Я думаю, что в ближайшем будущем, если такая динамика сохранится, то в течение достаточно короткого времени энергоблоки могут быть запущены в режим эксплуатации – то есть в режим генерации электроэнергии", - отметил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html
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энергодар
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владимир рогов, энергодар, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Энергодар, Запорожская область, Днепр (город), Запорожская АЭС
12:00 17.01.2023 (обновлено: 12:17 17.01.2023)
 
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время

Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в случае отсутствия обстрелов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации в случае отсутствия обстрелов станции со стороны украинских войск в ближайшее время возможен, сказал председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы все реже говорим про Запорожскую атомную электростанцию, потому что она входит в мирный режим эксплуатации. Практически обстрелы сошли на нет", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
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В "Росэнергоатоме" назвали условие безопасности ЗАЭС
Он уточнил, что произошедшее является результатом успешной работы российских вооруженных сил в регионе, в частности, артиллерии, а также переброски украинских сил на восточный участок фронта. Рогов добавил, что не исключена возможность запуска ЗАЭС в режим генерации.
"Два энергоблока работают в режиме горячего останова, остальные – в режиме холодного останова. Горячий останов позволяет обеспечивать жителей Энергодара мало-мальски пригодными для жизни условиями - обеспечивать отоплением и горячей водой. Я думаю, что в ближайшем будущем, если такая динамика сохранится, то в течение достаточно короткого времени энергоблоки могут быть запущены в режим эксплуатации – то есть в режим генерации электроэнергии", - отметил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
5 января, 23:16Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области предостерегли Киев от попытки захватить ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЭнергодарЗапорожская областьДнепр (город)Запорожская АЭС
 
 
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