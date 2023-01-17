https://ria.ru/20230117/zaes-1845402020.html

Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время

Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время - РИА Новости, 17.01.2023

Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время

Запуск энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации в случае отсутствия обстрелов станции со стороны украинских войск в ближайшее время возможен, сказал... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T12:00

2023-01-17T12:00

2023-01-17T12:17

специальная военная операция на украине

владимир рогов

энергодар

запорожская область

днепр (город)

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации в случае отсутствия обстрелов станции со стороны украинских войск в ближайшее время возможен, сказал председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Мы все реже говорим про Запорожскую атомную электростанцию, потому что она входит в мирный режим эксплуатации. Практически обстрелы сошли на нет", - сказал Рогов в эфире "Радио КП". Он уточнил, что произошедшее является результатом успешной работы российских вооруженных сил в регионе, в частности, артиллерии, а также переброски украинских сил на восточный участок фронта. Рогов добавил, что не исключена возможность запуска ЗАЭС в режим генерации. "Два энергоблока работают в режиме горячего останова, остальные – в режиме холодного останова. Горячий останов позволяет обеспечивать жителей Энергодара мало-мальски пригодными для жизни условиями - обеспечивать отоплением и горячей водой. Я думаю, что в ближайшем будущем, если такая динамика сохранится, то в течение достаточно короткого времени энергоблоки могут быть запущены в режим эксплуатации – то есть в режим генерации электроэнергии", - отметил Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

https://ria.ru/20221219/zaes-1839711973.html

https://ria.ru/20230105/zakhvat-1843207225.html

энергодар

запорожская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир рогов, энергодар, запорожская область, днепр (город), запорожская аэс