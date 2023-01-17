12:00 17.01.2023 (обновлено: 12:17 17.01.2023)
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в ближайшее время
Рогов не исключил запуска ЗАЭС в режиме генерации в случае отсутствия обстрелов
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Запуск энергоблоков Запорожской АЭС в режим генерации в случае отсутствия обстрелов станции со стороны украинских войск в ближайшее время возможен, сказал председатель местного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Мы все реже говорим про Запорожскую атомную электростанцию, потому что она входит в мирный режим эксплуатации. Практически обстрелы сошли на нет", - сказал Рогов в эфире "Радио КП".
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Он уточнил, что произошедшее является результатом успешной работы российских вооруженных сил в регионе, в частности, артиллерии, а также переброски украинских сил на восточный участок фронта. Рогов добавил, что не исключена возможность запуска ЗАЭС в режим генерации.
"Два энергоблока работают в режиме горячего останова, остальные – в режиме холодного останова. Горячий останов позволяет обеспечивать жителей Энергодара мало-мальски пригодными для жизни условиями - обеспечивать отоплением и горячей водой. Я думаю, что в ближайшем будущем, если такая динамика сохранится, то в течение достаточно короткого времени энергоблоки могут быть запущены в режим эксплуатации – то есть в режим генерации электроэнергии", - отметил Рогов.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.