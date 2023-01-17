https://ria.ru/20230117/yjnf-1845582390.html

Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ

Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ - РИА Новости, 17.01.2023

Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ

Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики из-за сюжета на белорусском гостелеканале "Беларусь 1", в котором заявлялось о том, что... РИА Новости, 17.01.2023

2023-01-17T19:30

2023-01-17T19:30

2023-01-17T19:30

в мире

игорь кизим

белоруссия

минск

украина

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МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики из-за сюжета на белорусском гостелеканале "Беларусь 1", в котором заявлялось о том, что украинские дипмиссии в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил во вторник украинский посол в Минске Игорь Кизим. "Суть (сюжета - ред.) в том, что этот "автор" утверждает, что посольство якобы является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину... Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Кизима, сюжет основан на лжи, манипуляции, лицемерии и фантазии журналиста. Накануне по телеканалу был показан сюжет, в котором в том числе говорилось, что "одного без пяти минут наемника задержали в Минске". В сюжете заявили, что "направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла ... к Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в "грузинский легион" и помог попасть через Беларусь воевать в "незалежной". Как сообщил телеканал, речь шла о 36-летнем гражданине Грузии Георгии Зиракашвили.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221009/posol-1822555872.html

белоруссия

минск

украина

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в мире, игорь кизим, белоруссия, минск, украина