Рейтинг@Mail.ru
Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ - РИА Новости, 17.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230117/yjnf-1845582390.html
Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ
Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ - РИА Новости, 17.01.2023
Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ
Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики из-за сюжета на белорусском гостелеканале "Беларусь 1", в котором заявлялось о том, что... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T19:30
2023-01-17T19:30
в мире
игорь кизим
белоруссия
минск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики из-за сюжета на белорусском гостелеканале "Беларусь 1", в котором заявлялось о том, что украинские дипмиссии в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил во вторник украинский посол в Минске Игорь Кизим. "Суть (сюжета - ред.) в том, что этот "автор" утверждает, что посольство якобы является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину... Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По словам Кизима, сюжет основан на лжи, манипуляции, лицемерии и фантазии журналиста. Накануне по телеканалу был показан сюжет, в котором в том числе говорилось, что "одного без пяти минут наемника задержали в Минске". В сюжете заявили, что "направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла ... к Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в "грузинский легион" и помог попасть через Беларусь воевать в "незалежной". Как сообщил телеканал, речь шла о 36-летнем гражданине Грузии Георгии Зиракашвили.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221009/posol-1822555872.html
белоруссия
минск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь кизим, белоруссия, минск, украина
В мире, Игорь Кизим, Белоруссия, Минск, Украина
19:30 17.01.2023
 
Украина направила в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на ТВ

Посольство Украины в Минске направило в МИД Белоруссии ноту из-за сюжета на "Беларусь 1"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 янв - РИА Новости. Посольство Украины в Белоруссии направило ноту в МИД республики из-за сюжета на белорусском гостелеканале "Беларусь 1", в котором заявлялось о том, что украинские дипмиссии в разных странах занимаются вербовкой наемников для участия в боевых действиях на территории Украины, сообщил во вторник украинский посол в Минске Игорь Кизим.
"Суть (сюжета - ред.) в том, что этот "автор" утверждает, что посольство якобы является "вербовочным центром" для отправки "наемников" в Украину... Посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД Республики Беларусь", - написал он в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По словам Кизима, сюжет основан на лжи, манипуляции, лицемерии и фантазии журналиста.
Накануне по телеканалу был показан сюжет, в котором в том числе говорилось, что "одного без пяти минут наемника задержали в Минске". В сюжете заявили, что "направили его из посольства Украины в Тбилиси в Минск, а точнее в вотчину украинского посла ... к Игорю Кизиму, чтобы он дал инструкции по вступлению в "грузинский легион" и помог попасть через Беларусь воевать в "незалежной". Как сообщил телеканал, речь шла о 36-летнем гражданине Грузии Георгии Зиракашвили.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября 2022, 03:50
В Киеве заявили, что послу Украины в Минске вручили ноту
 
В миреИгорь КизимБелоруссияМинскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала